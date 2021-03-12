https://ria.ru/20210312/sdelka-1600947910.html

ВТБ Капитал Инвестиции провели первую сделку с драгметаллами на Мосбирже

ВТБ Капитал Инвестиции провели первую сделку с драгметаллами на Мосбирже

УК ВТБ Капитал Управление активами стала первой управляющей компанией, совершившей сделку на рынке драгоценных металлов Мосбиржи, приобретя один килограмм... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T15:16

2021-03-12T15:16

2021-03-12T15:40

втб капитал

втб

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. УК ВТБ Капитал Управление активами стала первой управляющей компанией, совершившей сделку на рынке драгоценных металлов Мосбиржи, приобретя один килограмм золота в Фонд "ВТБ – Фонд Золото. Биржевой" (VTBG ETF), сообщает ВТБ.ВТБ Капитал Управление активами была зарегистрирована как участник торгов на рынке драгметаллов Мосбиржи в конце февраля."ВТБ – Фонд Золото. Биржевой" с обеспечением активов золотыми слитками, которые находятся в хранилище банка ВТБ на территории РФ, был запущен в минувшем году. С момента запуска клиенты вложили в фонд 2 миллиарда рублей. Чистая масса золота в фонде к настоящему моменту превышает 480 килограммов. Структура фонда раскрывается ежедневно на сайте ВТБ Капитал Управление активами."В 2020 году мы запустили первый в России БПИФ, который позволяет клиентам инвестировать в золото напрямую, а не через иностранные ETF. В дальнейших наших планах – предоставить клиентам возможность выхода из фонда слитками. ВТБ Капитал Инвестиции активно развивают свою линейку продуктов и стараются предложить наиболее актуальные инструменты, подходящие под конкретные цели каждого инвестора", - приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Владимира Потапова.

https://ria.ru/20210303/vtb-1599836551.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб капитал, втб, новости компаний - экономика