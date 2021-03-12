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ВТБ Капитал Инвестиции провели первую сделку с драгметаллами на Мосбирже
ВТБ Капитал Инвестиции провели первую сделку с драгметаллами на Мосбирже
УК ВТБ Капитал Управление активами стала первой управляющей компанией, совершившей сделку на рынке драгоценных металлов Мосбиржи, приобретя один килограмм... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:16
2021-03-12T15:40
втб капитал
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. УК ВТБ Капитал Управление активами стала первой управляющей компанией, совершившей сделку на рынке драгоценных металлов Мосбиржи, приобретя один килограмм золота в Фонд "ВТБ – Фонд Золото. Биржевой" (VTBG ETF), сообщает ВТБ.ВТБ Капитал Управление активами была зарегистрирована как участник торгов на рынке драгметаллов Мосбиржи в конце февраля."ВТБ – Фонд Золото. Биржевой" с обеспечением активов золотыми слитками, которые находятся в хранилище банка ВТБ на территории РФ, был запущен в минувшем году. С момента запуска клиенты вложили в фонд 2 миллиарда рублей. Чистая масса золота в фонде к настоящему моменту превышает 480 килограммов. Структура фонда раскрывается ежедневно на сайте ВТБ Капитал Управление активами."В 2020 году мы запустили первый в России БПИФ, который позволяет клиентам инвестировать в золото напрямую, а не через иностранные ETF. В дальнейших наших планах – предоставить клиентам возможность выхода из фонда слитками. ВТБ Капитал Инвестиции активно развивают свою линейку продуктов и стараются предложить наиболее актуальные инструменты, подходящие под конкретные цели каждого инвестора", - приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Владимира Потапова.
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втб капитал, втб, новости компаний - экономика

ВТБ Капитал Инвестиции провели первую сделку с драгметаллами на Мосбирже

15:16 12.03.2021 (обновлено: 15:40 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. УК ВТБ Капитал Управление активами стала первой управляющей компанией, совершившей сделку на рынке драгоценных металлов Мосбиржи, приобретя один килограмм золота в Фонд "ВТБ – Фонд Золото. Биржевой" (VTBG ETF), сообщает ВТБ.
ВТБ Капитал Управление активами была зарегистрирована как участник торгов на рынке драгметаллов Мосбиржи в конце февраля.
"Работа на этой площадке позволит ВТБ Капитал Инвестиции расширить операционные возможности совершения сделок с металлами для развития собственных продуктов. У ВТБ Капитал Инвестиции сейчас в линейке 59 собственных паевых инвестиционных фондов, из которых 9 биржевых, 23 открытых. Три из них предназначены для инвестиций в золото", - отмечается в сообщении.
"ВТБ – Фонд Золото. Биржевой" с обеспечением активов золотыми слитками, которые находятся в хранилище банка ВТБ на территории РФ, был запущен в минувшем году. С момента запуска клиенты вложили в фонд 2 миллиарда рублей. Чистая масса золота в фонде к настоящему моменту превышает 480 килограммов. Структура фонда раскрывается ежедневно на сайте ВТБ Капитал Управление активами.
"В 2020 году мы запустили первый в России БПИФ, который позволяет клиентам инвестировать в золото напрямую, а не через иностранные ETF. В дальнейших наших планах – предоставить клиентам возможность выхода из фонда слитками. ВТБ Капитал Инвестиции активно развивают свою линейку продуктов и стараются предложить наиболее актуальные инструменты, подходящие под конкретные цели каждого инвестора", - приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Владимира Потапова.
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