https://ria.ru/20210312/riski-1600914878.html

В Кремле оценили ситуацию с перекладыванием рисков бизнеса на бюджет

В Кремле оценили ситуацию с перекладыванием рисков бизнеса на бюджет

Перекладывать риски бизнеса на бюджет не совсем правильно, но государство продолжит создавать все возможные условия для внутренних инвестиций бизнеса, заявил... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:38

2021-03-12T12:38

2021-03-12T12:38

российский союз промышленников и предпринимателей

министерство финансов рф (минфин россии)

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Перекладывать риски бизнеса на бюджет не совсем правильно, но государство продолжит создавать все возможные условия для внутренних инвестиций бизнеса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Бизнес говорит о хеджировании рисков. Вы тоже видели реакцию правительства, что не совсем правильно, наверное, риски бизнеса, а бизнес - это в любом случае риск, – и не совсем правильно риски бизнеса перекладывать на бюджет", - сказал Песков.Он отметил, что в России в настоящее время разработан целый набор инструментов. По мнению, например, представителей Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), он недостаточно эффективен. "Но по мнению правительства, наоборот, часть показывают уже свою результативность. Бизнес говорит о различных инструментах, связанных с налогообложением, и вы видели реакцию Минфина", - добавил Песков.По его словам, сейчас в ходе формирования списка поручений по результатам совещания 11 марта о мерах стимулирования инвестиционной активности диалог с бизнесом будет продолжен, в том числе в части формирования дополнительных механизмов."Государство собирается и обязано создавать наиболее возможные благоприятные условия для внутренних инвестиций бизнеса. Только так можно эти инвестиции привлекать и никак по-другому", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20210311/putin-1600798571.html

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российский союз промышленников и предпринимателей, министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий песков, экономика