https://ria.ru/20210312/remen-1600991860.html

Автомобилистам рассказали, когда непристегнутый ремень спасет жизнь

Автомобилистам рассказали, когда непристегнутый ремень спасет жизнь

Водители, пересекающие ледовые переправы и замерзшие водоемы вне организованных переправ, должны отстегнуть ремни безопасности, напомнили эксперты портала... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T18:02

2021-03-12T18:02

2021-03-12T20:00

авто

общество

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Водители, пересекающие ледовые переправы и замерзшие водоемы вне организованных переправ, должны отстегнуть ремни безопасности, напомнили эксперты портала "Популярная механика".Как отмечается в публикации, если автомобиль начнет проваливаться под воду, соблюдение этого правила может спасти жизнь. Чтобы отстегнуть ремень, водитель потратит время и силы и может не успеть покинуть машину.При этом авторы статьи напоминают, что пункт 2.1.2. ПДД "Общие обязанности водителей" гласит, что на дороге автомобилист обязан быть пристегнутым.То же касается и пассажиров. Они должны быть всегда пристегнуты при поездке в транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности.

https://ria.ru/20210311/sibgmu-1600609654.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, общество