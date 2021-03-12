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Автомобилистам рассказали, когда непристегнутый ремень спасет жизнь
Автомобилистам рассказали, когда непристегнутый ремень спасет жизнь
Водители, пересекающие ледовые переправы и замерзшие водоемы вне организованных переправ, должны отстегнуть ремни безопасности, напомнили эксперты портала... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T18:02
2021-03-12T18:02
2021-03-12T20:00
авто
общество
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Водители, пересекающие ледовые переправы и замерзшие водоемы вне организованных переправ, должны отстегнуть ремни безопасности, напомнили эксперты портала "Популярная механика".Как отмечается в публикации, если автомобиль начнет проваливаться под воду, соблюдение этого правила может спасти жизнь. Чтобы отстегнуть ремень, водитель потратит время и силы и может не успеть покинуть машину.При этом авторы статьи напоминают, что пункт 2.1.2. ПДД "Общие обязанности водителей" гласит, что на дороге автомобилист обязан быть пристегнутым.То же касается и пассажиров. Они должны быть всегда пристегнуты при поездке в транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности.
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авто, общество
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Водители, пересекающие ледовые переправы и замерзшие водоемы вне организованных переправ, должны отстегнуть ремни безопасности, напомнили эксперты портала "Популярная механика"
.
Как отмечается в публикации, если автомобиль начнет проваливаться под воду, соблюдение этого правила может спасти жизнь. Чтобы отстегнуть ремень, водитель потратит время и силы и может не успеть покинуть машину.
При этом авторы статьи напоминают, что пункт 2.1.2. ПДД "Общие обязанности водителей" гласит, что на дороге автомобилист обязан быть пристегнутым.
То же касается и пассажиров. Они должны быть всегда пристегнуты при поездке в транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности.