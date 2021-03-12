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Тульская область
https://ria.ru/20210312/razvitie-1600898227.html
Программу развития Тульской области обсудят с общественностью региона
Программу развития Тульской области обсудят с общественностью региона
В Тульской области стартовало общественное обсуждение Программы развития региона до 2026 года, включающей семь стратегических направлений, таких как демография, РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:29
2021-03-12T11:29
тульская область
жкх
алексей дюмин
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ТУЛА, 12 мар — РИА Новости. В Тульской области стартовало общественное обсуждение Программы развития региона до 2026 года, включающей семь стратегических направлений, таких как демография, экология, ЖКХ, промышленность и другие, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.Для этого в четверг по поручению губернатор Алексея Дюмина состоялось заседание зкспертного совета при главе региона."Сегодня на экспертном совете и затем в течение ближайших 10 дней мы проведем обсуждение будущей программы развития с экспертным сообществом региона. Будут организованы круглые столы с привлечением представителей различных отраслей экономики, социальной сферы. На региональном этапе мы рассчитываем определить главные векторы нашего дальнейшего развития", - процитировали в правительстве слова председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева.Далее обсуждение будет продолжено в муниципалитетах.В правительстве региона отмечают, что Программа развития Тульской области до 2026 года будет содержать семь стратегических направлений. Для повышения качества жизни в регионе необходимо внедрить новый системный подход в реализации проекта "Демография", завершить реконструкцию системы здравоохранения, продолжить развитие спорта. Разработчики Программы также делают акцент на эффективной экологической политике. В качестве нового вектора экономики региона выбрано создание полноценных индустрий в ключевых отраслях: в ОПК, металлургии и химии.Четвертое направление - "Знания и инновационная деятельность", в его рамках планируется произвести перезагрузку научной базы региона, обеспечить развитие инноваций. Пятое направление - "Инфраструктура. Опережающее развитие". Запланирована реконструкция дороги "Тула – Новомосковск", строительство обводной дороги вокруг Новомосковска и Тулы. Отдельное внимание уделяется совершенствованию системы ЖКХ. Также в рамках программы планируется сделать акцент на развитии межрегионального и международного сотрудничества. Один из путей - развитие туристской инфраструктуры и комфортной туристской среды.Седьмое направление - "Управление. Современный регион". Один из элементов совершенствования системы управления – расширение деятельности Ситуационного центра губернатора Тульской области. Задачи, направленные на достижение национальной цели "цифровая трансформация", должны решаться в приоритетном порядке.
https://ria.ru/20210225/innovatsii-1598991174.html
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жкх, алексей дюмин

Программу развития Тульской области обсудят с общественностью региона

11:29 12.03.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиПрограмму развития Тульской области обсудят с общественностью региона
Программу развития Тульской области обсудят с общественностью региона - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
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ТУЛА, 12 мар — РИА Новости. В Тульской области стартовало общественное обсуждение Программы развития региона до 2026 года, включающей семь стратегических направлений, таких как демография, экология, ЖКХ, промышленность и другие, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Для этого в четверг по поручению губернатор Алексея Дюмина состоялось заседание зкспертного совета при главе региона.
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"Сегодня на экспертном совете и затем в течение ближайших 10 дней мы проведем обсуждение будущей программы развития с экспертным сообществом региона. Будут организованы круглые столы с привлечением представителей различных отраслей экономики, социальной сферы. На региональном этапе мы рассчитываем определить главные векторы нашего дальнейшего развития", - процитировали в правительстве слова председателя Тульской областной Думы Николая Воробьева.
Далее обсуждение будет продолжено в муниципалитетах.
В правительстве региона отмечают, что Программа развития Тульской области до 2026 года будет содержать семь стратегических направлений. Для повышения качества жизни в регионе необходимо внедрить новый системный подход в реализации проекта "Демография", завершить реконструкцию системы здравоохранения, продолжить развитие спорта. Разработчики Программы также делают акцент на эффективной экологической политике. В качестве нового вектора экономики региона выбрано создание полноценных индустрий в ключевых отраслях: в ОПК, металлургии и химии.
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Четвертое направление - "Знания и инновационная деятельность", в его рамках планируется произвести перезагрузку научной базы региона, обеспечить развитие инноваций. Пятое направление - "Инфраструктура. Опережающее развитие". Запланирована реконструкция дороги "Тула – Новомосковск", строительство обводной дороги вокруг Новомосковска и Тулы. Отдельное внимание уделяется совершенствованию системы ЖКХ. Также в рамках программы планируется сделать акцент на развитии межрегионального и международного сотрудничества. Один из путей - развитие туристской инфраструктуры и комфортной туристской среды.
Седьмое направление - "Управление. Современный регион". Один из элементов совершенствования системы управления – расширение деятельности Ситуационного центра губернатора Тульской области. Задачи, направленные на достижение национальной цели "цифровая трансформация", должны решаться в приоритетном порядке.
 
Тульская областьЖКХАлексей Дюмин
 
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