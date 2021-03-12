https://ria.ru/20210312/rakety-1600900978.html

В МИД оценили последствия возможного размещения американских ракет в АТР

В МИД оценили последствия возможного размещения американских ракет в АТР

Возможное размещение американских ракет наземного базирования в Азиатско-тихоокеанском регионе может спровоцировать новый виток гонки вооружений с... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T11:39

2021-03-12T11:39

2021-03-12T11:39

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Возможное размещение американских ракет наземного базирования в Азиатско-тихоокеанском регионе может спровоцировать новый виток гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы обратили внимание на информацию в японских средствах массовой информации о том, что Токио и Вашингтон в скором времени могут провести обсуждение вопроса о перспективах размещения в Японии американских ракет, как это следует из контекста, мы опираемся на публикации в японских СМИ, речь скорее всего идет о средствах средней дальности наземного базирования", - сказала Захарова на брифинге."В этой связи хотелось бы еще раз подчеркнуть, что размещение в различных регионах мира, в том числе в АТР, американских наземных ракет средней и меньшей дальности в каком бы то ни было оснащении имело бы крайне дестабилизирующий эффект с точки зрения международной и региональной безопасности. Это спровоцировало бы новый виток гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями", - добавила она.По ее словам, подобное развитие событий не укрепит безопасность ни США, ни их союзников."При этом появление дополнительных ракетных угроз для территории России, безусловно, повлечет за собой реакцию с нашей стороны. Мы вновь призываем все заинтересованные стороны к совместному поиску путей политико-дипломатического урегулирования ситуации, сложившейся после развала Вашингтоном ДРСМД (договора о ракетах средней и меньшей дальности - ред.).... Мы также по-прежнему открыты к равноправной и конструктивной работе по восстановлению доверия, укреплению международной безопасности и стратегической стабильности в мире после договора о РСМД", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20210302/dogovor-1599541561.html

https://ria.ru/20201130/moratoriy-1587039182.html

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мария захарова, япония, сша, токио, в мире