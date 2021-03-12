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"Радио Свобода"* планирует обратиться в ЕСПЧ из-за штрафов
"Радио Свобода"* планирует обратиться в ЕСПЧ из-за штрафов
"Радио Свобода"* не согласно с судебными решениями по штрафам из-за отсутствия маркировки и планирует обращаться в "органы международного правосудия, включая... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T13:21
2021-03-12T13:23
россия
свобода (радиостанция)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Радио Свобода"* не согласно с судебными решениями по штрафам из-за отсутствия маркировки и планирует обращаться в "органы международного правосудия, включая ЕСПЧ", сообщил РИА Новости глава русской службы Андрей Шарый.Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили РИА Новости, что общая сумма штрафов "Радио Свобода"* за отсутствие маркировки СМИ-иноагента превысила 53 миллиона рублей. Представители ООО "РСЕ/РС"* обжаловали в Тверском районном суде Москвы 150 постановлений мирового судьи. На сегодня вынесены решения об отказе по 26 обращениям в удовлетворении жалобы и об оставлении постановлений в силе.По закону "О средствах массовой информации", как напомнили ранее в Роскомнадзоре, материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.* СМИ, выполняющее функции иноагента
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россия, свобода (радиостанция), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва

"Радио Свобода"* планирует обратиться в ЕСПЧ из-за штрафов

13:21 12.03.2021 (обновлено: 13:23 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации "Свободная Европа/Свобода" в Праге
Вывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации Свободная Европа/Свобода в Праге - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Радио Свобода"* не согласно с судебными решениями по штрафам из-за отсутствия маркировки и планирует обращаться в "органы международного правосудия, включая ЕСПЧ", сообщил РИА Новости глава русской службы Андрей Шарый.
Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили РИА Новости, что общая сумма штрафов "Радио Свобода"* за отсутствие маркировки СМИ-иноагента превысила 53 миллиона рублей. Представители ООО "РСЕ/РС"* обжаловали в Тверском районном суде Москвы 150 постановлений мирового судьи. На сегодня вынесены решения об отказе по 26 обращениям в удовлетворении жалобы и об оставлении постановлений в силе.
"Мы не согласны с судебными решениями и планируем обращаться и с кассационной жалобой, и в органы международного правосудия, включая ЕСПЧ", - ответил Шарый на вопрос о планах по обращению в международные инстанции.
По закону "О средствах массовой информации", как напомнили ранее в Роскомнадзоре, материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Вывеска на здании штаб-квартиры Радио „Свободная Европа“/Радио „Свобода“ в Праге - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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РоссияСвобода (радиостанция)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Москва
 
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