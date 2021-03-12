https://ria.ru/20210312/radio-1600924375.html

"Радио Свобода"* планирует обратиться в ЕСПЧ из-за штрафов

"Радио Свобода"* планирует обратиться в ЕСПЧ из-за штрафов

"Радио Свобода"* не согласно с судебными решениями по штрафам из-за отсутствия маркировки и планирует обращаться в "органы международного правосудия, включая... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T13:21

2021-03-12T13:21

2021-03-12T13:23

россия

свобода (радиостанция)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150906/07/1509060758_0:196:2947:1854_1920x0_80_0_0_cf9cc5005fcf97a30784e30758091fe9.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. "Радио Свобода"* не согласно с судебными решениями по штрафам из-за отсутствия маркировки и планирует обращаться в "органы международного правосудия, включая ЕСПЧ", сообщил РИА Новости глава русской службы Андрей Шарый.Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили РИА Новости, что общая сумма штрафов "Радио Свобода"* за отсутствие маркировки СМИ-иноагента превысила 53 миллиона рублей. Представители ООО "РСЕ/РС"* обжаловали в Тверском районном суде Москвы 150 постановлений мирового судьи. На сегодня вынесены решения об отказе по 26 обращениям в удовлетворении жалобы и об оставлении постановлений в силе.По закону "О средствах массовой информации", как напомнили ранее в Роскомнадзоре, материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20210122/smi-1594195318.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, свобода (радиостанция), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва