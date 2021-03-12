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Туризм
https://ria.ru/20210312/puteshestviya-1600886158.html
Туристы рассказали, по каким причинам отказываются от поездок за рубеж
Туристы рассказали, по каким причинам отказываются от поездок за рубеж
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали причины, по которым они отказываются от путешествий за границу, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:05
2021-03-12T11:05
туристы
вакцинация
отдых
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали причины, по которым они отказываются от путешествий за границу, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3632 пользователей и выяснили, что 77 процентов из них пока не бронируют туры в другие страны из-за опасений попасть в крантин. Во многих государствах его нужно провести в спецотелях всем прибывшим иностранцам.Останавливают от оплаты поездки за границу и возможные требования о вакцинации от COVID-19. Так ответили 65 процентов опрошенных.Закрытые музеи и достопримечательности становятся причиной нежелания отправиться за рубеж у 60 процентов путешественников. Почти половина — 46 процентов — респондентов сказали, что не готовы поехать в страны, где не работают кафе и рестораны. А треть не спешат бронировать билеты, не желая лишиться шопинга из-за закрытых торговых центров или подстраиваться под ограниченное время их работы.Почти половина — 48 процентов — туристов отказались от поездки за рубеж из-за необходимости соблюдения самоизоляции по прибытии домой.Требование сдавать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию по прилету в другую страну мешает 42 процентам туристов, хотя оно является обязательным для въезда в большинство открытых для россиян государств.Меньше всего смущает путешественников строгий масочный режим — его не хотят соблюдать на отдыхе лишь 32 процента респондентов.
https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html
https://ria.ru/20210311/velsk-1600104458.html
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туристы, вакцинация, отдых, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм

Туристы рассказали, по каким причинам отказываются от поездок за рубеж

11:05 12.03.2021
 
© Depositphotos / AmaviaelСобака лежит в чемодане
Собака лежит в чемодане - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Depositphotos / Amaviael
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали причины, по которым они отказываются от путешествий за границу, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 3632 пользователей и выяснили, что 77 процентов из них пока не бронируют туры в другие страны из-за опасений попасть в крантин. Во многих государствах его нужно провести в спецотелях всем прибывшим иностранцам.
Останавливают от оплаты поездки за границу и возможные требования о вакцинации от COVID-19. Так ответили 65 процентов опрошенных.
Закрытые музеи и достопримечательности становятся причиной нежелания отправиться за рубеж у 60 процентов путешественников. Почти половина — 46 процентов — респондентов сказали, что не готовы поехать в страны, где не работают кафе и рестораны. А треть не спешат бронировать билеты, не желая лишиться шопинга из-за закрытых торговых центров или подстраиваться под ограниченное время их работы.
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