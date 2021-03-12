https://ria.ru/20210312/puteshestviya-1600886158.html

Туристы рассказали, по каким причинам отказываются от поездок за рубеж

Туристы рассказали, по каким причинам отказываются от поездок за рубеж

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали причины, по которым они отказываются от путешествий за границу, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T11:05

2021-03-12T11:05

2021-03-12T11:05

туристы

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отдых

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новости - туризм

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали причины, по которым они отказываются от путешествий за границу, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 3632 пользователей и выяснили, что 77 процентов из них пока не бронируют туры в другие страны из-за опасений попасть в крантин. Во многих государствах его нужно провести в спецотелях всем прибывшим иностранцам.Останавливают от оплаты поездки за границу и возможные требования о вакцинации от COVID-19. Так ответили 65 процентов опрошенных.Закрытые музеи и достопримечательности становятся причиной нежелания отправиться за рубеж у 60 процентов путешественников. Почти половина — 46 процентов — респондентов сказали, что не готовы поехать в страны, где не работают кафе и рестораны. А треть не спешат бронировать билеты, не желая лишиться шопинга из-за закрытых торговых центров или подстраиваться под ограниченное время их работы.Почти половина — 48 процентов — туристов отказались от поездки за рубеж из-за необходимости соблюдения самоизоляции по прибытии домой.Требование сдавать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию по прилету в другую страну мешает 42 процентам туристов, хотя оно является обязательным для въезда в большинство открытых для россиян государств.Меньше всего смущает путешественников строгий масочный режим — его не хотят соблюдать на отдыхе лишь 32 процента респондентов.

https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html

https://ria.ru/20210311/velsk-1600104458.html

https://ria.ru/20210308/bliny-1600059835.html

https://ria.ru/20210312/goroda-1600654976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, вакцинация, отдых, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм