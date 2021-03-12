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ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
Проникновение неизвестного на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, где базируется президентский самолет Air Force One, стало следствием серии ошибок, вызванных... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T02:07
2021-03-12T02:07
сша
мэриленд
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Проникновение неизвестного на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, где базируется президентский самолет Air Force One, стало следствием серии ошибок, вызванных человеческим фактором, сообщил пресс-центр министерства ВВС.Инцидент произошел 4 февраля. Неизвестный не только оказался на территории охраняемой базы, но и проник на борт самолета Boeing C-40 Clipper, который используется для полетов членами американской администрации и высокопоставленными военными. Он был задержан только после окончания пятичасовой "экскурсии".Генеральный инспектор министерства ВВС в своем рапорте выделил три причины инцидента. Первую ошибку допустил охранник базы, который по недосмотру позволил гражданскому лицу пройти на ее территорию. Затем, воспользовавшись неисправностью автоматических ворот на КПП, нарушитель беспрепятственно прошел в зону стоянки воздушных судов. А находившийся там персонал не обратил на него никакого внимания.Согласно докладу, нарушитель носил "ярко-розовую кепку, которая частично закрывала его уши, а наверху имела два хорошо заметных помпона, напоминающих мышиные уши".
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сша, мэриленд, в мире

ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента

02:07 12.03.2021
 
© AP Photo / Susan WalshСамолет американского президента на базе ВМС США Эндрюс
Самолет американского президента на базе ВМС США Эндрюс - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Проникновение неизвестного на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, где базируется президентский самолет Air Force One, стало следствием серии ошибок, вызванных человеческим фактором, сообщил пресс-центр министерства ВВС.
Инцидент произошел 4 февраля. Неизвестный не только оказался на территории охраняемой базы, но и проник на борт самолета Boeing C-40 Clipper, который используется для полетов членами американской администрации и высокопоставленными военными. Он был задержан только после окончания пятичасовой "экскурсии".
Генеральный инспектор министерства ВВС в своем рапорте выделил три причины инцидента. Первую ошибку допустил охранник базы, который по недосмотру позволил гражданскому лицу пройти на ее территорию. Затем, воспользовавшись неисправностью автоматических ворот на КПП, нарушитель беспрепятственно прошел в зону стоянки воздушных судов. А находившийся там персонал не обратил на него никакого внимания.
Согласно докладу, нарушитель носил "ярко-розовую кепку, которая частично закрывала его уши, а наверху имела два хорошо заметных помпона, напоминающих мышиные уши".
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