Эксперт рассказал, как отследить целевое расходование средств на продукты
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Целевое расходование средств на продукты сложно отследить при их поступлении на уже существующую банковскую карту, самый практичный способ - контроль по кассовому чеку или отдельная карта для продуктовой госпомощи, рассказал РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
Эту программу кабмину предложил Минпромторг в конце 2020 года. По ней люди с доходами меньше регионального прожиточного минимума должны получить адресную помощь. Министерство предполагает, что потребительский сертификат следует привязать к карте "Мир". На нее каждый месяц будет поступать фиксированная сумма, которую можно тратить только на продукты.
"Отслеживание режима использования денег – задача довольно нетривиальная. Я думаю, что перечислять "продуктовые" деньги на уже имеющийся счет клиента не совсем верно, потому что так собственные и государственные средства смешаются, и как-то разграничить их использование будет сложно. А с отдельной карты, счета или "кошелька" отслеживание уже более технически реализуемо", - говорит эксперт.
По умолчанию банк и платежная система не видят, что именно покупает потребитель, им доступна только информация о типе торговой точки: "супермаркет", "магазин спортивных товаров" и так далее, поясняет Достов. Таким образом, в супермаркете в корзине может оказаться как молоко, так и алкоголь.
"Вероятно, наиболее практично осуществлять контроль по кассовому чеку. Если в нем обнаружены неразрешенные товары, то операцию можно блокировать либо на уровне кассы, либо на уровне банка: у некоторых кредитных организаций уже есть онлайн-доступ к составу чеков. Также на уровне операторов фискальных данных придется наладить автоматическую маркировку допустимых продуктов: например, логично, чтобы потребитель мог приобрести любой хлеб, а не только конкретного производителя. Задача это непростая, но решаемая", - говорит Достов.
В других странах контроль построен немного иначе, добавил эксперт: например, в США ответственность за корректность использования продуктовых карточек (food stamps) несет торговая точка. Если кассир продал по такой карте табак или алкоголь, он может лишиться лицензии.