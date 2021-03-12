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Эксперт рассказал, как отследить целевое расходование средств на продукты
Эксперт рассказал, как отследить целевое расходование средств на продукты
Целевое расходование средств на продукты сложно отследить при их поступлении на уже существующую банковскую карту, самый практичный способ - контроль по... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T12:01
2021-03-12T12:01
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
сша
технологии
экономика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Целевое расходование средств на продукты сложно отследить при их поступлении на уже существующую банковскую карту, самый практичный способ - контроль по кассовому чеку или отдельная карта для продуктовой госпомощи, рассказал РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.В пятницу газета "Известия" сообщила, что кабмин попросил Минфин оценить программу потребительских сертификатов. Она предполагает, что граждане смогут получать фиксированную сумму на банковскую карту и тратить ее на продукты.Эту программу кабмину предложил Минпромторг в конце 2020 года. По ней люди с доходами меньше регионального прожиточного минимума должны получить адресную помощь. Министерство предполагает, что потребительский сертификат следует привязать к карте "Мир". На нее каждый месяц будет поступать фиксированная сумма, которую можно тратить только на продукты.По умолчанию банк и платежная система не видят, что именно покупает потребитель, им доступна только информация о типе торговой точки: "супермаркет", "магазин спортивных товаров" и так далее, поясняет Достов. Таким образом, в супермаркете в корзине может оказаться как молоко, так и алкоголь.В других странах контроль построен немного иначе, добавил эксперт: например, в США ответственность за корректность использования продуктовых карточек (food stamps) несет торговая точка. Если кассир продал по такой карте табак или алкоголь, он может лишиться лицензии.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), сша, технологии, экономика

Эксперт рассказал, как отследить целевое расходование средств на продукты

12:01 12.03.2021
 
© Depositphotos / cookelmaЖенщина берет молоко из холодильника
Женщина берет молоко из холодильника - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Depositphotos / cookelma
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Целевое расходование средств на продукты сложно отследить при их поступлении на уже существующую банковскую карту, самый практичный способ - контроль по кассовому чеку или отдельная карта для продуктовой госпомощи, рассказал РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
В пятницу газета "Известия" сообщила, что кабмин попросил Минфин оценить программу потребительских сертификатов. Она предполагает, что граждане смогут получать фиксированную сумму на банковскую карту и тратить ее на продукты.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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Эту программу кабмину предложил Минпромторг в конце 2020 года. По ней люди с доходами меньше регионального прожиточного минимума должны получить адресную помощь. Министерство предполагает, что потребительский сертификат следует привязать к карте "Мир". На нее каждый месяц будет поступать фиксированная сумма, которую можно тратить только на продукты.
"Отслеживание режима использования денег – задача довольно нетривиальная. Я думаю, что перечислять "продуктовые" деньги на уже имеющийся счет клиента не совсем верно, потому что так собственные и государственные средства смешаются, и как-то разграничить их использование будет сложно. А с отдельной карты, счета или "кошелька" отслеживание уже более технически реализуемо", - говорит эксперт.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 12:38
В Кремле раскритиковали западные доклады о росте цен на продукты в России
По умолчанию банк и платежная система не видят, что именно покупает потребитель, им доступна только информация о типе торговой точки: "супермаркет", "магазин спортивных товаров" и так далее, поясняет Достов. Таким образом, в супермаркете в корзине может оказаться как молоко, так и алкоголь.
"Вероятно, наиболее практично осуществлять контроль по кассовому чеку. Если в нем обнаружены неразрешенные товары, то операцию можно блокировать либо на уровне кассы, либо на уровне банка: у некоторых кредитных организаций уже есть онлайн-доступ к составу чеков. Также на уровне операторов фискальных данных придется наладить автоматическую маркировку допустимых продуктов: например, логично, чтобы потребитель мог приобрести любой хлеб, а не только конкретного производителя. Задача это непростая, но решаемая", - говорит Достов.
В других странах контроль построен немного иначе, добавил эксперт: например, в США ответственность за корректность использования продуктовых карточек (food stamps) несет торговая точка. Если кассир продал по такой карте табак или алкоголь, он может лишиться лицензии.
 
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство финансов РФ (Минфин России)СШАТехнологииЭкономика
 
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