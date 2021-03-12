https://ria.ru/20210312/produkty-1600906941.html

Эксперт рассказал, как отследить целевое расходование средств на продукты

Эксперт рассказал, как отследить целевое расходование средств на продукты

Целевое расходование средств на продукты сложно отследить при их поступлении на уже существующую банковскую карту, самый практичный способ - контроль по... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:01

2021-03-12T12:01

2021-03-12T12:01

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

сша

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600141400_0:183:3070:1911_1920x0_80_0_0_bd283e775a24c1da85fde023f9ff069e.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Целевое расходование средств на продукты сложно отследить при их поступлении на уже существующую банковскую карту, самый практичный способ - контроль по кассовому чеку или отдельная карта для продуктовой госпомощи, рассказал РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.В пятницу газета "Известия" сообщила, что кабмин попросил Минфин оценить программу потребительских сертификатов. Она предполагает, что граждане смогут получать фиксированную сумму на банковскую карту и тратить ее на продукты.Эту программу кабмину предложил Минпромторг в конце 2020 года. По ней люди с доходами меньше регионального прожиточного минимума должны получить адресную помощь. Министерство предполагает, что потребительский сертификат следует привязать к карте "Мир". На нее каждый месяц будет поступать фиксированная сумма, которую можно тратить только на продукты.По умолчанию банк и платежная система не видят, что именно покупает потребитель, им доступна только информация о типе торговой точки: "супермаркет", "магазин спортивных товаров" и так далее, поясняет Достов. Таким образом, в супермаркете в корзине может оказаться как молоко, так и алкоголь.В других странах контроль построен немного иначе, добавил эксперт: например, в США ответственность за корректность использования продуктовых карточек (food stamps) несет торговая точка. Если кассир продал по такой карте табак или алкоголь, он может лишиться лицензии.

https://ria.ru/20210311/tseny-1600842182.html

https://ria.ru/20210301/peskov-1599411077.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), сша, технологии, экономика