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Пожар в восьмиэтажном жилом доме в Анапе локализовали
Пожар в восьмиэтажном жилом доме в Анапе локализовали
Пожар на мансарде многоэтажного жилого дома в Анапе локализован на площади 3150 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T09:12
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россия
анапа
происшествия
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КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Пожар на мансарде многоэтажного жилого дома в Анапе локализован на площади 3150 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.Как информировало ранее МЧС, сообщение о пожаре поступило в 4.19 мск. Возгорание произошло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома на Лазурной улице в Анапе в Краснодарском крае. По состоянию на 6.30 мск, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров, были эвакуированы 300 жильцов. ГУ МЧС заявляло, что данные о наличии пострадавших при пожаре к ним не поступали.Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее поручил держать ситуацию на контроле мэру города Василию Швецу и пообещал помочь нуждающимся с временным расселением. По данным администрации Анапы, эвакуированных направляют во временные пункты размещения, где они могут согреться и выпить горячего чая. Подготовлена гостиница для расселения.
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россия, анапа, происшествия

Пожар в восьмиэтажном жилом доме в Анапе локализовали

09:12 12.03.2021 (обновлено: 10:10 12.03.2021)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы тушат пожар в восьмиэтажном жилом доме в Анапе
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар в восьмиэтажном жилом доме в Анапе - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Пожар на мансарде многоэтажного жилого дома в Анапе локализован на площади 3150 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.
Как информировало ранее МЧС, сообщение о пожаре поступило в 4.19 мск. Возгорание произошло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома на Лазурной улице в Анапе в Краснодарском крае. По состоянию на 6.30 мск, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров, были эвакуированы 300 жильцов. ГУ МЧС заявляло, что данные о наличии пострадавших при пожаре к ним не поступали.
"В 8.50 пожар локализован на площади 3150 кв. м", - указывает региональный главк МЧС.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее поручил держать ситуацию на контроле мэру города Василию Швецу и пообещал помочь нуждающимся с временным расселением. По данным администрации Анапы, эвакуированных направляют во временные пункты размещения, где они могут согреться и выпить горячего чая. Подготовлена гостиница для расселения.
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