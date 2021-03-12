https://ria.ru/20210312/pozhar-1600874520.html

Пожар в восьмиэтажном жилом доме в Анапе локализовали

Пожар в восьмиэтажном жилом доме в Анапе локализовали

Пожар на мансарде многоэтажного жилого дома в Анапе локализован на площади 3150 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T09:12

2021-03-12T09:12

2021-03-12T10:10

россия

анапа

происшествия

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КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Пожар на мансарде многоэтажного жилого дома в Анапе локализован на площади 3150 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.Как информировало ранее МЧС, сообщение о пожаре поступило в 4.19 мск. Возгорание произошло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома на Лазурной улице в Анапе в Краснодарском крае. По состоянию на 6.30 мск, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров, были эвакуированы 300 жильцов. ГУ МЧС заявляло, что данные о наличии пострадавших при пожаре к ним не поступали.Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее поручил держать ситуацию на контроле мэру города Василию Швецу и пообещал помочь нуждающимся с временным расселением. По данным администрации Анапы, эвакуированных направляют во временные пункты размещения, где они могут согреться и выпить горячего чая. Подготовлена гостиница для расселения.

https://ria.ru/20210311/pozhar-1600833795.html

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анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анапа, происшествия