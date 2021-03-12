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В Анапе загорелся восьмиэтажный жилой дом
В Анапе загорелся восьмиэтажный жилой дом
В Анапе горит восьмиэтажный жилой дом, сообщает пресс-служба МЧС. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T07:41
2021-03-12T10:09
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
анапа
краснодарский край
происшествия
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Анапе горит восьмиэтажный жилой дом, сообщает пресс-служба МЧС.О пожаре в доме на Лазурной улице стало известно в 04:19 мск. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание началось на мансардном этаже. К 06:30 площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров, ему присвоили повышенный ранг.В тушении участвуют 130 человек и 34 единицы техники, в том числе высотной. На место выехала оперативная группа под руководством первого заместителя начальника краевого главка МЧС Николая Платонихина, создан оперативный штаб.О пострадавших пока не сообщалось.К 08:50 пожар удалось локализовать на площади 3,15 тысячи квадратных метров.Из дома эвакуировали жильцов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава края поручил мэру Анапы Василию Швецу держать ситуацию на контроле и пообещал помочь нуждающимся с временным расселением.В администрации Анапы добавили, что эвакуированных направляют во временные пункты размещения. Для расселения подготовили гостиницу.Прокуратура Краснодарского края начала проверку. Про данным ведомства, причиной пожара могло быть то, что один из жильцов незаконно переделал часть своей квартиры под сауну.
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Пожар в жилом доме в Анапе
«Огонь распространился уже на 1 500 кв. метров. Идет эвакуация жильцов»: В Анапе горит восьмиэтажный дом. Триста человек эвакуированы из-за пожара в многоэтажке в Анапе, угроза распространения огня сохраняется, заявил губернатор. Никто не пострадал в результате пожара в восьмиэтажном доме в Анапе, сообщил первый заместитель министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Ярослав Городецкий.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), анапа, краснодарский край, происшествия

В Анапе загорелся восьмиэтажный жилой дом

07:41 12.03.2021 (обновлено: 10:09 12.03.2021)
 
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Анапе горит восьмиэтажный жилой дом, сообщает пресс-служба МЧС.
О пожаре в доме на Лазурной улице стало известно в 04:19 мск. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание началось на мансардном этаже. К 06:30 площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров, ему присвоили повышенный ранг.
В тушении участвуют 130 человек и 34 единицы техники, в том числе высотной. На место выехала оперативная группа под руководством первого заместителя начальника краевого главка МЧС Николая Платонихина, создан оперативный штаб.
О пострадавших пока не сообщалось.
К 08:50 пожар удалось локализовать на площади 3,15 тысячи квадратных метров.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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Пострадавшие от пожара в доме на Сахалине получат компенсации
Из дома эвакуировали жильцов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Триста человек эвакуировали. К сожалению, угроза распространения огня пока еще сохраняется", — написал он в Telegram-канале.

Глава края поручил мэру Анапы Василию Швецу держать ситуацию на контроле и пообещал помочь нуждающимся с временным расселением.
В администрации Анапы добавили, что эвакуированных направляют во временные пункты размещения. Для расселения подготовили гостиницу.
Прокуратура Краснодарского края начала проверку. Про данным ведомства, причиной пожара могло быть то, что один из жильцов незаконно переделал часть своей квартиры под сауну.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АнапаКраснодарский крайПроисшествия
 
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