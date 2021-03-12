https://ria.ru/20210312/pozhar-1600866239.html

Пострадавшие от пожара в доме на Сахалине получат компенсации

Пострадавшие от пожара в доме на Сахалине получат компенсации

Пострадавшие от пожара в жилом многоквартирном доме, вспыхнувшем в четверг вечером в Южно-Сахалинске, получат денежные компенсации от властей, сообщает в... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T05:29

2021-03-12T05:29

2021-03-12T05:29

южно-сахалинск

сахалинская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мар - РИА Новости. Пострадавшие от пожара в жилом многоквартирном доме, вспыхнувшем в четверг вечером в Южно-Сахалинске, получат денежные компенсации от властей, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.Ранее сообщалось, что вечером в четверг диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в четырехэтажном многоквартирном доме по улице Сахалинской. К моменту прибытия пожарных горела крыша на 600 квадратных метрах. Позже загорелась квартира на втором этаже. Из квартир эвакуировали 57 человек, никто не пострадал.В правительстве уточнили, что по 50 тысяч рублей на семью получат семьи с несовершеннолетними детьми или детьми-инвалидами, инвалиды 1 и 2 категории, неработающие пенсионеры и ветераны Великой Отечественной войны.Помимо этого, все семьи получат компенсационную выплату на ремонт при предоставлении чеков – до 100 тысяч рублей из бюджета Сахалинской области и до 100 тысяч рублей из бюджета администрации города. Дополнительно по 50 тысяч рублей получат малообеспеченные семьи по линии минсоцзащиты. Многодетная малообеспеченная семья получит 1 миллион рублей. Просушка квартир займет до 7 дней, сообщили в пресс-службе.Губернатор Валерий Лимаренко потребовал, чтобы "никаких болтаний по кабинетам не было", помощь людям должна быть организована качественно и своевременно.

https://ria.ru/20210311/pozhar-1600833795.html

южно-сахалинск

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия