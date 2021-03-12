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Пострадавшие от пожара в доме на Сахалине получат компенсации
Пострадавшие от пожара в доме на Сахалине получат компенсации
Пострадавшие от пожара в жилом многоквартирном доме, вспыхнувшем в четверг вечером в Южно-Сахалинске, получат денежные компенсации от властей, сообщает в... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T05:29
2021-03-12T05:29
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мар - РИА Новости. Пострадавшие от пожара в жилом многоквартирном доме, вспыхнувшем в четверг вечером в Южно-Сахалинске, получат денежные компенсации от властей, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.Ранее сообщалось, что вечером в четверг диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в четырехэтажном многоквартирном доме по улице Сахалинской. К моменту прибытия пожарных горела крыша на 600 квадратных метрах. Позже загорелась квартира на втором этаже. Из квартир эвакуировали 57 человек, никто не пострадал.В правительстве уточнили, что по 50 тысяч рублей на семью получат семьи с несовершеннолетними детьми или детьми-инвалидами, инвалиды 1 и 2 категории, неработающие пенсионеры и ветераны Великой Отечественной войны.Помимо этого, все семьи получат компенсационную выплату на ремонт при предоставлении чеков – до 100 тысяч рублей из бюджета Сахалинской области и до 100 тысяч рублей из бюджета администрации города. Дополнительно по 50 тысяч рублей получат малообеспеченные семьи по линии минсоцзащиты. Многодетная малообеспеченная семья получит 1 миллион рублей. Просушка квартир займет до 7 дней, сообщили в пресс-службе.Губернатор Валерий Лимаренко потребовал, чтобы "никаких болтаний по кабинетам не было", помощь людям должна быть организована качественно и своевременно.
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южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия

Пострадавшие от пожара в доме на Сахалине получат компенсации

05:29 12.03.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мар - РИА Новости. Пострадавшие от пожара в жилом многоквартирном доме, вспыхнувшем в четверг вечером в Южно-Сахалинске, получат денежные компенсации от властей, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.
"Погорельцам дома по улице Сахалинская, 43 в Южно-Сахалинске окажут финансовую помощь. Ее размер – по 20 тысяч рублей на человека, но не более 100 тысяч рублей на семью", - говорится в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что вечером в четверг диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в четырехэтажном многоквартирном доме по улице Сахалинской. К моменту прибытия пожарных горела крыша на 600 квадратных метрах. Позже загорелась квартира на втором этаже. Из квартир эвакуировали 57 человек, никто не пострадал.
В правительстве уточнили, что по 50 тысяч рублей на семью получат семьи с несовершеннолетними детьми или детьми-инвалидами, инвалиды 1 и 2 категории, неработающие пенсионеры и ветераны Великой Отечественной войны.
Помимо этого, все семьи получат компенсационную выплату на ремонт при предоставлении чеков – до 100 тысяч рублей из бюджета Сахалинской области и до 100 тысяч рублей из бюджета администрации города. Дополнительно по 50 тысяч рублей получат малообеспеченные семьи по линии минсоцзащиты. Многодетная малообеспеченная семья получит 1 миллион рублей. Просушка квартир займет до 7 дней, сообщили в пресс-службе.
Губернатор Валерий Лимаренко потребовал, чтобы "никаких болтаний по кабинетам не было", помощь людям должна быть организована качественно и своевременно.
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