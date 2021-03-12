Пострадавшие от пожара в доме на Сахалине получат компенсации
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мар - РИА Новости. Пострадавшие от пожара в жилом многоквартирном доме, вспыхнувшем в четверг вечером в Южно-Сахалинске, получат денежные компенсации от властей, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.
"Погорельцам дома по улице Сахалинская, 43 в Южно-Сахалинске окажут финансовую помощь. Ее размер – по 20 тысяч рублей на человека, но не более 100 тысяч рублей на семью", - говорится в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что вечером в четверг диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в четырехэтажном многоквартирном доме по улице Сахалинской. К моменту прибытия пожарных горела крыша на 600 квадратных метрах. Позже загорелась квартира на втором этаже. Из квартир эвакуировали 57 человек, никто не пострадал.
В правительстве уточнили, что по 50 тысяч рублей на семью получат семьи с несовершеннолетними детьми или детьми-инвалидами, инвалиды 1 и 2 категории, неработающие пенсионеры и ветераны Великой Отечественной войны.
Помимо этого, все семьи получат компенсационную выплату на ремонт при предоставлении чеков – до 100 тысяч рублей из бюджета Сахалинской области и до 100 тысяч рублей из бюджета администрации города. Дополнительно по 50 тысяч рублей получат малообеспеченные семьи по линии минсоцзащиты. Многодетная малообеспеченная семья получит 1 миллион рублей. Просушка квартир займет до 7 дней, сообщили в пресс-службе.
Губернатор Валерий Лимаренко потребовал, чтобы "никаких болтаний по кабинетам не было", помощь людям должна быть организована качественно и своевременно.
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