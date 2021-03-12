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Центробанк рассмотрит регулирование плавающих ставок по потребкредитам
Центробанк рассмотрит регулирование плавающих ставок по потребкредитам
Банк России рассмотрит регулирование плавающих процентных ставок по потребительским кредитам, которые выдаются на долгий период, заявила глава регулятора... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T01:25
2021-03-12T01:25
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Банк России рассмотрит регулирование плавающих процентных ставок по потребительским кредитам, которые выдаются на долгий период, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.Президент России Владимир Путин в начале марта поручил правительству и ЦБ до 15 июля обеспечить принятие закона, регулирующего порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку. В Банке России тогда выпустили доклад на эту тему, в котором отмечалось, что кредитование по плавающим ставкам при резком их росте может "заразить" другие кредиты заемщика, а это системный риск для банковского сектора.Однако, она отметила, что Банк России в рамках обсуждения этой темы обязательно рассмотрит и потребительские кредиты, "если они длинные и имеется большой процентный риск".При этом, по словам Набиуллиной, полный запрет применения плавающих ставок в РФ – это "крайний случай". "Мы изучали международный опыт, он в докладе изложен, и показывает, что есть более мягкие способы регулирования. Например, ограничение изменения ставки, чтобы заемщик понимал, какой уровень изменения допустим, например, на 1-2%, но не более того", - заявила она.
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк рассмотрит регулирование плавающих ставок по потребкредитам

01:25 12.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Банк России рассмотрит регулирование плавающих процентных ставок по потребительским кредитам, которые выдаются на долгий период, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Президент России Владимир Путин в начале марта поручил правительству и ЦБ до 15 июля обеспечить принятие закона, регулирующего порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку. В Банке России тогда выпустили доклад на эту тему, в котором отмечалось, что кредитование по плавающим ставкам при резком их росте может "заразить" другие кредиты заемщика, а это системный риск для банковского сектора.
"В нашем докладе о плавающих ставках мы выделили ипотеку из-за того, что это долгий кредит, что повышает риск увеличения ставок в долгосрочном периоде. Потребкредиты короче, хотя сейчас они уже есть и по пять и семь лет", - заявила глава ЦБ в интервью газете "Известия".
Однако, она отметила, что Банк России в рамках обсуждения этой темы обязательно рассмотрит и потребительские кредиты, "если они длинные и имеется большой процентный риск".
При этом, по словам Набиуллиной, полный запрет применения плавающих ставок в РФ – это "крайний случай". "Мы изучали международный опыт, он в докладе изложен, и показывает, что есть более мягкие способы регулирования. Например, ограничение изменения ставки, чтобы заемщик понимал, какой уровень изменения допустим, например, на 1-2%, но не более того", - заявила она.
В банке - РИА Новости, 1920, 08.07.2020
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Банки указали на недостатки поправок в закон о потребкредите
 
РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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