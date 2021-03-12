https://ria.ru/20210312/politsiya-1600985515.html

В Уфе начальник райотдела полиции сломал челюсть подчиненному

В Уфе начальник райотдела полиции сломал челюсть подчиненному

Следственные органы возбудили уголовное дело против начальника районного отдела полиции Уфы, который ударил подчинённого кулаком и сломал ему челюсть, сообщает... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T17:33

2021-03-12T17:33

2021-03-12T17:33

уфа

происшествия

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УФА, 12 мар - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело против начальника районного отдела полиции Уфы, который ударил подчинённого кулаком и сломал ему челюсть, сообщает СУСК РФ по Башкирии.По данным ведомства, фигурантом уголовного дела о причинении средней тяжести вреда здоровью стал начальник отдела полиции Кировского района Уфы."По версии следствия, 11 марта подозреваемый, находясь в отделе полиции, в ходе конфликта с подчиненным оперуполномоченным ударил его кулаком по лицу, в результате у потерпевшего диагностирован перелом челюсти", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210312/politseyskiy-1600918670.html

уфа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфа, происшествия