https://ria.ru/20210312/politsiya-1600985515.html
В Уфе начальник райотдела полиции сломал челюсть подчиненному
В Уфе начальник райотдела полиции сломал челюсть подчиненному
Следственные органы возбудили уголовное дело против начальника районного отдела полиции Уфы, который ударил подчинённого кулаком и сломал ему челюсть, сообщает... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T17:33
2021-03-12T17:33
2021-03-12T17:33
уфа
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148260/58/1482605851_0:28:3501:1997_1920x0_80_0_0_b10d609ea605792be24a0a2c9cef0dc1.jpg
УФА, 12 мар - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело против начальника районного отдела полиции Уфы, который ударил подчинённого кулаком и сломал ему челюсть, сообщает СУСК РФ по Башкирии.По данным ведомства, фигурантом уголовного дела о причинении средней тяжести вреда здоровью стал начальник отдела полиции Кировского района Уфы."По версии следствия, 11 марта подозреваемый, находясь в отделе полиции, в ходе конфликта с подчиненным оперуполномоченным ударил его кулаком по лицу, в результате у потерпевшего диагностирован перелом челюсти", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210312/politseyskiy-1600918670.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/148260/58/1482605851_400:0:3100:2025_1920x0_80_0_0_56a62e7766c52ef08415e106a018dc78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфа, происшествия