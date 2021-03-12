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В Уфе начальник райотдела полиции сломал челюсть подчиненному
В Уфе начальник райотдела полиции сломал челюсть подчиненному
Следственные органы возбудили уголовное дело против начальника районного отдела полиции Уфы, который ударил подчинённого кулаком и сломал ему челюсть, сообщает... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T17:33
2021-03-12T17:33
уфа
происшествия
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УФА, 12 мар - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело против начальника районного отдела полиции Уфы, который ударил подчинённого кулаком и сломал ему челюсть, сообщает СУСК РФ по Башкирии.По данным ведомства, фигурантом уголовного дела о причинении средней тяжести вреда здоровью стал начальник отдела полиции Кировского района Уфы."По версии следствия, 11 марта подозреваемый, находясь в отделе полиции, в ходе конфликта с подчиненным оперуполномоченным ударил его кулаком по лицу, в результате у потерпевшего диагностирован перелом челюсти", - говорится в сообщении.
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уфа, происшествия

В Уфе начальник райотдела полиции сломал челюсть подчиненному

17:33 12.03.2021
 
© Fotolia / Alexandr BlinovАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Fotolia / Alexandr Blinov
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УФА, 12 мар - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело против начальника районного отдела полиции Уфы, который ударил подчинённого кулаком и сломал ему челюсть, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
По данным ведомства, фигурантом уголовного дела о причинении средней тяжести вреда здоровью стал начальник отдела полиции Кировского района Уфы.
"По версии следствия, 11 марта подозреваемый, находясь в отделе полиции, в ходе конфликта с подчиненным оперуполномоченным ударил его кулаком по лицу, в результате у потерпевшего диагностирован перелом челюсти", - говорится в сообщении.
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