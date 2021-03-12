В Ивановской области пьяная мать напала на полицейского в детсаду
12:57 12.03.2021 (обновлено: 13:09 12.03.2021)
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Полиция в Ивановской области возбудила уголовное дело после того, как мама одной из воспитанниц детского сада в Пучеже пришла пьяной забирать ребенка, а когда на место по вызову педагогов прибыла сотрудница полиции, сильно толкнула ее в стену, сообщило СУСК России по региону.
"По предварительным данным, вечером 9 марта сотрудники МДОУ "Детский сад №5 "Малышок" вызвали инспектора по делам несовершеннолетних, поскольку родители малолетней воспитанницы сада пришли за ней в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Сотрудница полиции задокументировала факт нахождения родителей девочки в состоянии алкогольного опьянения и вызвала сотрудников органа опеки. "Недовольная законными действиями инспектора, мать ребенка применила в отношении нее насилие, а именно стала хватать за форменную одежду и с силой толкнула об стену… Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - информирует следственное управление.
Установлено, что 29-летняя подозреваемая уже имеет судимость по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Приговором суда она была осуждена к лишению свободы на 4 года 8 месяцев с отсрочкой отбытия наказания.