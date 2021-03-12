https://ria.ru/20210312/politseyskiy-1600918670.html

В Ивановской области пьяная мать напала на полицейского в детсаду

В Ивановской области пьяная мать напала на полицейского в детсаду

Полиция в Ивановской области возбудила уголовное дело после того, как мама одной из воспитанниц детского сада в Пучеже пришла пьяной забирать ребенка, а когда... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:57

2021-03-12T12:57

2021-03-12T13:09

ивановская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Полиция в Ивановской области возбудила уголовное дело после того, как мама одной из воспитанниц детского сада в Пучеже пришла пьяной забирать ребенка, а когда на место по вызову педагогов прибыла сотрудница полиции, сильно толкнула ее в стену, сообщило СУСК России по региону.Сотрудница полиции задокументировала факт нахождения родителей девочки в состоянии алкогольного опьянения и вызвала сотрудников органа опеки. "Недовольная законными действиями инспектора, мать ребенка применила в отношении нее насилие, а именно стала хватать за форменную одежду и с силой толкнула об стену… Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - информирует следственное управление.Установлено, что 29-летняя подозреваемая уже имеет судимость по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Приговором суда она была осуждена к лишению свободы на 4 года 8 месяцев с отсрочкой отбытия наказания.

https://ria.ru/20210312/politseyskiy-1600891444.html

ивановская область

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ивановская область, происшествия