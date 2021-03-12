Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210312/politseyskiy-1600918670.html
В Ивановской области пьяная мать напала на полицейского в детсаду
В Ивановской области пьяная мать напала на полицейского в детсаду
Полиция в Ивановской области возбудила уголовное дело после того, как мама одной из воспитанниц детского сада в Пучеже пришла пьяной забирать ребенка, а когда... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T12:57
2021-03-12T13:09
ивановская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Полиция в Ивановской области возбудила уголовное дело после того, как мама одной из воспитанниц детского сада в Пучеже пришла пьяной забирать ребенка, а когда на место по вызову педагогов прибыла сотрудница полиции, сильно толкнула ее в стену, сообщило СУСК России по региону.Сотрудница полиции задокументировала факт нахождения родителей девочки в состоянии алкогольного опьянения и вызвала сотрудников органа опеки. "Недовольная законными действиями инспектора, мать ребенка применила в отношении нее насилие, а именно стала хватать за форменную одежду и с силой толкнула об стену… Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - информирует следственное управление.Установлено, что 29-летняя подозреваемая уже имеет судимость по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Приговором суда она была осуждена к лишению свободы на 4 года 8 месяцев с отсрочкой отбытия наказания.
https://ria.ru/20210312/politseyskiy-1600891444.html
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ивановская область, происшествия

В Ивановской области пьяная мать напала на полицейского в детсаду

12:57 12.03.2021 (обновлено: 13:09 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Полиция в Ивановской области возбудила уголовное дело после того, как мама одной из воспитанниц детского сада в Пучеже пришла пьяной забирать ребенка, а когда на место по вызову педагогов прибыла сотрудница полиции, сильно толкнула ее в стену, сообщило СУСК России по региону.
"По предварительным данным, вечером 9 марта сотрудники МДОУ "Детский сад №5 "Малышок" вызвали инспектора по делам несовершеннолетних, поскольку родители малолетней воспитанницы сада пришли за ней в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Погоня за грабителем на капоте его авто - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
10:55
Полицейский в Иркутске задержал грабителя, прокатившись на капоте
Сотрудница полиции задокументировала факт нахождения родителей девочки в состоянии алкогольного опьянения и вызвала сотрудников органа опеки. "Недовольная законными действиями инспектора, мать ребенка применила в отношении нее насилие, а именно стала хватать за форменную одежду и с силой толкнула об стену… Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - информирует следственное управление.
Установлено, что 29-летняя подозреваемая уже имеет судимость по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Приговором суда она была осуждена к лишению свободы на 4 года 8 месяцев с отсрочкой отбытия наказания.
 
Ивановская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:25В ВОЗ рекомендовали продолжить использование вакцины AstraZeneca
13:25Рогозин рассказал о конкуренции с США и Китаем в космосе
13:21"Радио Свобода"* планирует обратиться в ЕСПЧ из-за штрафов
13:20Уралец, убивший отца троих детей за замечание, получил 9,5 года колонии
13:18В Дагестане более 111 тысяч человек остались без электричества
13:10Турция не уступит США по С-400, считает глава ФСВТС
13:06При назначении выплат на детей планируют учитывать имущество и вклады
13:05Болгария приостановила использование вакцины AstraZeneca
13:05Яровая разработала проект о правовом статусе детской онкологии
13:03Ъ: в России нашли более шести тысяч камер наблюдения с уязвимостью
13:01На Камчатке будут судить родителей, моривших голодом двойняшек
12:58В Омске будут судить студентку, убившую пенсионерку табуреткой
12:57В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"
12:57В Ивановской области пьяная мать напала на полицейского в детсаду
12:49В компьютерах Apple Mac найдена серьезная уязвимость для хакерских атак
12:49В Совфеде оценили стратегию Украины по "деоккупации" Крыма
12:43Астрономы нашли экзопланету со второй атмосферой
12:42В ВКС поступили новые истребители МиГ-35С
12:41Инфекционист назвал возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа
12:38МИД осудил действия Литвы в ситуации с россиянином Мелем
Лента новостейМолния