https://ria.ru/20210312/politseyskiy-1600891444.html
Полицейский в Иркутске задержал грабителя, прокатившись на капоте
Полицейский в Иркутске задержал грабителя, прокатившись на капоте
В Иркутске арестовали подозреваемого в грабеже, который, пытаясь скрыться на автомобиле, наехал на сотрудника полиции и вез его на капоте, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:55
2021-03-12T10:55
2021-03-12T11:52
россия
гумвд
авто
иркутская область
иркутск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600899371_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e37f557c11cd859b8336637b5273787b.jpg
ИРКУТСК, 12 мар - РИА Новости. В Иркутске арестовали подозреваемого в грабеже, который, пытаясь скрыться на автомобиле, наехал на сотрудника полиции и вез его на капоте, сообщает ГУМВД по Иркутской области.Отмечается, что при задержании за грабеж неоднократно судимый 39-летний мужчина решил сбежать.Перед перекрестком, когда автомобиль снизил скорость, оперуполномоченный спрыгнул и, остановив проезжающую мимо машину, продолжил преследование. Спустя несколько минут во дворе иномарку подозреваемого удалось заблокировать, после чего он был задержан.СК возбудил уголовное дело по признакам преступления о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей. По решению суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20201224/pogonya-1590704857.html
россия
иркутская область
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600899371_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_5433ca2509a37e68646ab6a0bafca289.jpg
Погоня за грабителем на капоте его авто
В Иркутске тоже провезли полицейского на капоте - при задержании за грабеж неоднократно судимый 39-летний мужчина решил сбежать и наехал на стража порядка. Полицейскому пришлось прыгнуть на капот, но перед перекрестком он смог слезть - и, остановив проезжающую мимо машину, бросился вслед убегавшему. Через несколько минут подозреваемый был задержан.
2021-03-12T10:55
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гумвд, авто, иркутская область, иркутск, происшествия