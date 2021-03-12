https://ria.ru/20210312/politseyskiy-1600891444.html

Полицейский в Иркутске задержал грабителя, прокатившись на капоте

Полицейский в Иркутске задержал грабителя, прокатившись на капоте

В Иркутске арестовали подозреваемого в грабеже, который, пытаясь скрыться на автомобиле, наехал на сотрудника полиции и вез его на капоте, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T10:55

2021-03-12T10:55

2021-03-12T11:52

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иркутская область

иркутск

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ИРКУТСК, 12 мар - РИА Новости. В Иркутске арестовали подозреваемого в грабеже, который, пытаясь скрыться на автомобиле, наехал на сотрудника полиции и вез его на капоте, сообщает ГУМВД по Иркутской области.Отмечается, что при задержании за грабеж неоднократно судимый 39-летний мужчина решил сбежать.Перед перекрестком, когда автомобиль снизил скорость, оперуполномоченный спрыгнул и, остановив проезжающую мимо машину, продолжил преследование. Спустя несколько минут во дворе иномарку подозреваемого удалось заблокировать, после чего он был задержан.СК возбудил уголовное дело по признакам преступления о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей. По решению суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20201224/pogonya-1590704857.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Погоня за грабителем на капоте его авто В Иркутске тоже провезли полицейского на капоте - при задержании за грабеж неоднократно судимый 39-летний мужчина решил сбежать и наехал на стража порядка. Полицейскому пришлось прыгнуть на капот, но перед перекрестком он смог слезть - и, остановив проезжающую мимо машину, бросился вслед убегавшему. Через несколько минут подозреваемый был задержан. 2021-03-12T10:55 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, авто, иркутская область, иркутск, происшествия