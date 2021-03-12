Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210312/politseyskiy-1600891444.html
Полицейский в Иркутске задержал грабителя, прокатившись на капоте
Полицейский в Иркутске задержал грабителя, прокатившись на капоте
В Иркутске арестовали подозреваемого в грабеже, который, пытаясь скрыться на автомобиле, наехал на сотрудника полиции и вез его на капоте, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:55
2021-03-12T11:52
россия
гумвд
авто
иркутская область
иркутск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600899371_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e37f557c11cd859b8336637b5273787b.jpg
ИРКУТСК, 12 мар - РИА Новости. В Иркутске арестовали подозреваемого в грабеже, который, пытаясь скрыться на автомобиле, наехал на сотрудника полиции и вез его на капоте, сообщает ГУМВД по Иркутской области.Отмечается, что при задержании за грабеж неоднократно судимый 39-летний мужчина решил сбежать.Перед перекрестком, когда автомобиль снизил скорость, оперуполномоченный спрыгнул и, остановив проезжающую мимо машину, продолжил преследование. Спустя несколько минут во дворе иномарку подозреваемого удалось заблокировать, после чего он был задержан.СК возбудил уголовное дело по признакам преступления о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей. По решению суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20201224/pogonya-1590704857.html
россия
иркутская область
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Погоня за грабителем на капоте его авто
В Иркутске тоже провезли полицейского на капоте - при задержании за грабеж неоднократно судимый 39-летний мужчина решил сбежать и наехал на стража порядка. Полицейскому пришлось прыгнуть на капот, но перед перекрестком он смог слезть - и, остановив проезжающую мимо машину, бросился вслед убегавшему. Через несколько минут подозреваемый был задержан.
2021-03-12T10:55
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600899371_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_5433ca2509a37e68646ab6a0bafca289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гумвд, авто, иркутская область, иркутск, происшествия

Полицейский в Иркутске задержал грабителя, прокатившись на капоте

10:55 12.03.2021 (обновлено: 11:52 12.03.2021)
 
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 12 мар - РИА Новости. В Иркутске арестовали подозреваемого в грабеже, который, пытаясь скрыться на автомобиле, наехал на сотрудника полиции и вез его на капоте, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Отмечается, что при задержании за грабеж неоднократно судимый 39-летний мужчина решил сбежать.
"Находясь за рулем автомобиля, иркутянин совершил наезд на одного из полицейских и с оказавшимся на капоте сотрудником продолжил движение. Во избежание травм оперативник был вынужден держаться за конструкцию кузова машины, постоянно требуя остановится", - говорится в сообщении.
Перед перекрестком, когда автомобиль снизил скорость, оперуполномоченный спрыгнул и, остановив проезжающую мимо машину, продолжил преследование. Спустя несколько минут во дворе иномарку подозреваемого удалось заблокировать, после чего он был задержан.
СК возбудил уголовное дело по признакам преступления о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей. По решению суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 11:49
В Петербурге полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем
 
РоссияГУМВДАвтоИркутская областьИркутскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:25В ВОЗ рекомендовали продолжить использование вакцины AstraZeneca
13:25Рогозин рассказал о конкуренции с США и Китаем в космосе
13:21"Радио Свобода"* планирует обратиться в ЕСПЧ из-за штрафов
13:20Уралец, убивший отца троих детей за замечание, получил 9,5 года колонии
13:18В Дагестане более 111 тысяч человек остались без электричества
13:10Турция не уступит США по С-400, считает глава ФСВТС
13:06При назначении выплат на детей планируют учитывать имущество и вклады
13:05Болгария приостановила использование вакцины AstraZeneca
13:05Яровая разработала проект о правовом статусе детской онкологии
13:03Ъ: в России нашли более шести тысяч камер наблюдения с уязвимостью
13:01На Камчатке будут судить родителей, моривших голодом двойняшек
12:58В Омске будут судить студентку, убившую пенсионерку табуреткой
12:57В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"
12:57В Ивановской области пьяная мать напала на полицейского в детсаду
12:49В компьютерах Apple Mac найдена серьезная уязвимость для хакерских атак
12:49В Совфеде оценили стратегию Украины по "деоккупации" Крыма
12:43Астрономы нашли экзопланету со второй атмосферой
12:42В ВКС поступили новые истребители МиГ-35С
12:41Инфекционист назвал возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа
12:38МИД осудил действия Литвы в ситуации с россиянином Мелем
Лента новостейМолния