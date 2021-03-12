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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра с порывами 15-17 метров в секунду и гололедицы, следует из данных... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T18:39
2021-03-12T18:39
2021-03-12T18:39
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра с порывами 15-17 метров в секунду и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что предупреждение о ветре с порывами 15-17 метров в секунду в Москве и Подмосковье действует до 12.00 14 марта. Кроме того, в столице и области действует предупреждение о метели и гололедице до 12.00 14 марта.
https://ria.ru/20210311/pogoda-1600704710.html
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россия, погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество