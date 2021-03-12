https://ria.ru/20210312/pogoda-1601000201.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра с порывами 15-17 метров в секунду и гололедицы, следует из данных... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T18:39

2021-03-12T18:39

2021-03-12T18:39

россия

погода

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра с порывами 15-17 метров в секунду и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что предупреждение о ветре с порывами 15-17 метров в секунду в Москве и Подмосковье действует до 12.00 14 марта. Кроме того, в столице и области действует предупреждение о метели и гололедице до 12.00 14 марта.

https://ria.ru/20210311/pogoda-1600704710.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество