Тульский "Энергомаш" получил поддержку МСП Банка и КМСП
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование тульской компании "Энергомаш", занимающейся ремонтом, обслуживанием и восстановлением газомоторкомпрессоров, сообщает пресс-служба банка.
"Энергомаш" получил от банка кредит на сумму 100 миллионов рублей по ставке 7% годовых в рамках программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП на сумму 50 миллионов рублей.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, корпорация разработала и активно развивает меры поддержки субъектов МСП, которые, в том числе, принимают участие в реализации значимых для регионов проектов модернизации и развития производств.
"Таким компаниям доступны различные виды финансовых продуктов корпорации в рамках Национальной гарантийной системы, программы стимулирования кредитования субъектов МСП, которые расширяют доступ к кредитным средствам. Для предприятий доступна поддержка корпорации в рамках Программы "Инвестиционный лифт", лизинга оборудования, развития экспорта и другое. В свою очередь, "финансовое плечо" малому и среднему бизнесу предоставляет МСП Банк, который адаптировал кредитные продукты под широкий спектр целевых ниш", – рассказал Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее ООО "Энергомаш" выиграло тендер ГУП РК "Черноморнефтегаз" на ремонт газомотокомпрессоров. Общая сумма контракта – 192,7 миллиона рублей. Как ожидается, финансовая поддержка даст компании возможность закупить необходимые материалы и комплектующие и провести работы в намеченные сроки без привлечения значительного объема собственных средств, которые, в свою очередь, будут направлены на развитие производства.