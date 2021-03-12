https://ria.ru/20210312/podderzhka-1600957967.html

Тульский "Энергомаш" получил поддержку МСП Банка и КМСП

Тульский "Энергомаш" получил поддержку МСП Банка и КМСП

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование тульской компании "Энергомаш", занимающейся ремонтом, обслуживанием и восстановлением... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:02

2021-03-12T16:02

2021-03-12T16:02

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование тульской компании "Энергомаш", занимающейся ремонтом, обслуживанием и восстановлением газомоторкомпрессоров, сообщает пресс-служба банка."Энергомаш" получил от банка кредит на сумму 100 миллионов рублей по ставке 7% годовых в рамках программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП на сумму 50 миллионов рублей. Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, корпорация разработала и активно развивает меры поддержки субъектов МСП, которые, в том числе, принимают участие в реализации значимых для регионов проектов модернизации и развития производств. Ранее ООО "Энергомаш" выиграло тендер ГУП РК "Черноморнефтегаз" на ремонт газомотокомпрессоров. Общая сумма контракта – 192,7 миллиона рублей. Как ожидается, финансовая поддержка даст компании возможность закупить необходимые материалы и комплектующие и провести работы в намеченные сроки без привлечения значительного объема собственных средств, которые, в свою очередь, будут направлены на развитие производства.

https://ria.ru/20210304/avtotekhtsentr-1599998324.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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