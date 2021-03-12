https://ria.ru/20210312/osuzhdennyy-1600865869.html

Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному

Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному

Спецкомиссия признала обоснованным применение физической силы к осужденному в исправительной колонии на Камчатке, у которого требовали раздеться для досмотра... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T04:54

2021-03-12T04:54

2021-03-12T04:54

следственный комитет россии (ск рф)

камчатский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Спецкомиссия признала обоснованным применение физической силы к осужденному в исправительной колонии на Камчатке, у которого требовали раздеться для досмотра перед отправкой в ШИЗО, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН России.Ранее следователи сообщили, что начали проверку информации, размещенной в интернете, о двух случаях издевательства над осужденными в исправительной колонии. На сайте gulagu.net опубликовано видео, на котором сотрудники колонии предлагают осужденному снять одежду для досмотра перед отправкой в ШИЗО и переодеться в другую форму одежды, тот отказывается. Издание отмечает, что после этого к осужденному применяют физическую силу.Отмечается, что на неоднократные предупреждения прекратить противоправные действия мужчина не реагировал."В связи с чем сотрудникам пришлось применить в отношении него физическую силу в виде загиба рук за спину. В это время осуждённый оказывал активное физическое сопротивление, размахивал руками и ногами, пытался вырваться, демонстративно кричал и сквернословил, провоцировал других содержащихся в штрафном изоляторе лиц на совершение противоправных действий", - сообщают в управлении.Через пять минут мужчина прекратил сопротивление, его осмотрел врач медчасти, который установил, что в медицинской помощи осужденный не нуждается, добавили в УФСИН. По факту применения физической силы к осужденному направлялось уведомление в прокуратуру. Также проводила проверку специальная комиссия УФСИН России по Камчатскому краю."В действиях сотрудников ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю нарушений действующего законодательства не выявлено, применение физической силы признано обоснованным", - уточнили в УФСИН.Пресс-служба управления добавляет, что суждённый отбывал наказание в 6,5 лет лишения свободы за тяжкое преступление, характеризовался отрицательно. В июле прошлого года по ходатайству ИК судом ему было назначено три года тюремного режима, сейчас осужденный находится в колонии за пределами Камчатского края.Ранее на сайте gulagu.net была опубликована еще одна видеозапись, на которой демонстрировался заключенный колонии Камчатского края, прикованный наручниками к оконной решётке. В пресс-службе краевого УФСИН заявили, что издевательств не было – осуждённый колонии №6 пытался порезать себе предплечья и не реагировал на требования сотрудников прекратить. Поэтому в отношении него применили наручники. В управлении ФСИН пояснили, что об инциденте уведомлялась прокуратура, а материалы передавались в СК для проверки. Тогда следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а действия сотрудников уголовно-исполнительной системы признаны законными.

https://ria.ru/20210203/pyanstvo-1595896529.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201225/khabarovsk-1590899347.html

https://ria.ru/20201126/chita-1586389161.html

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, происшествия