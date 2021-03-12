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Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
Спецкомиссия признала обоснованным применение физической силы к осужденному в исправительной колонии на Камчатке, у которого требовали раздеться для досмотра... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T04:54
2021-03-12T04:54
следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Спецкомиссия признала обоснованным применение физической силы к осужденному в исправительной колонии на Камчатке, у которого требовали раздеться для досмотра перед отправкой в ШИЗО, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН России.Ранее следователи сообщили, что начали проверку информации, размещенной в интернете, о двух случаях издевательства над осужденными в исправительной колонии. На сайте gulagu.net опубликовано видео, на котором сотрудники колонии предлагают осужденному снять одежду для досмотра перед отправкой в ШИЗО и переодеться в другую форму одежды, тот отказывается. Издание отмечает, что после этого к осужденному применяют физическую силу.Отмечается, что на неоднократные предупреждения прекратить противоправные действия мужчина не реагировал."В связи с чем сотрудникам пришлось применить в отношении него физическую силу в виде загиба рук за спину. В это время осуждённый оказывал активное физическое сопротивление, размахивал руками и ногами, пытался вырваться, демонстративно кричал и сквернословил, провоцировал других содержащихся в штрафном изоляторе лиц на совершение противоправных действий", - сообщают в управлении.Через пять минут мужчина прекратил сопротивление, его осмотрел врач медчасти, который установил, что в медицинской помощи осужденный не нуждается, добавили в УФСИН. По факту применения физической силы к осужденному направлялось уведомление в прокуратуру. Также проводила проверку специальная комиссия УФСИН России по Камчатскому краю."В действиях сотрудников ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю нарушений действующего законодательства не выявлено, применение физической силы признано обоснованным", - уточнили в УФСИН.Пресс-служба управления добавляет, что суждённый отбывал наказание в 6,5 лет лишения свободы за тяжкое преступление, характеризовался отрицательно. В июле прошлого года по ходатайству ИК судом ему было назначено три года тюремного режима, сейчас осужденный находится в колонии за пределами Камчатского края.Ранее на сайте gulagu.net была опубликована еще одна видеозапись, на которой демонстрировался заключенный колонии Камчатского края, прикованный наручниками к оконной решётке. В пресс-службе краевого УФСИН заявили, что издевательств не было – осуждённый колонии №6 пытался порезать себе предплечья и не реагировал на требования сотрудников прекратить. Поэтому в отношении него применили наручники. В управлении ФСИН пояснили, что об инциденте уведомлялась прокуратура, а материалы передавались в СК для проверки. Тогда следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а действия сотрудников уголовно-исполнительной системы признаны законными.
https://ria.ru/20210203/pyanstvo-1595896529.html
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следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, происшествия

Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному

04:54 12.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России
Сотрудник ФСИН России - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Спецкомиссия признала обоснованным применение физической силы к осужденному в исправительной колонии на Камчатке, у которого требовали раздеться для досмотра перед отправкой в ШИЗО, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН России.
Ранее следователи сообщили, что начали проверку информации, размещенной в интернете, о двух случаях издевательства над осужденными в исправительной колонии. На сайте gulagu.net опубликовано видео, на котором сотрудники колонии предлагают осужденному снять одежду для досмотра перед отправкой в ШИЗО и переодеться в другую форму одежды, тот отказывается. Издание отмечает, что после этого к осужденному применяют физическую силу.
"Установлено, что данная запись сделана 27 сентября 2019 года в ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю. На ней осуждённый Б., к которому за неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка применено дисциплинарное взыскание в виде водворения в штрафной изолятор, в категорической форме отказывается выполнять законные требования сотрудников исправительного учреждения снять одежду для проведения обыска, являющегося, в соответствии с действующим законодательством, обязательной процедурой перед помещением осужденного в ШИЗО", - сообщили в управлении.
Отмечается, что на неоднократные предупреждения прекратить противоправные действия мужчина не реагировал.
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"В связи с чем сотрудникам пришлось применить в отношении него физическую силу в виде загиба рук за спину. В это время осуждённый оказывал активное физическое сопротивление, размахивал руками и ногами, пытался вырваться, демонстративно кричал и сквернословил, провоцировал других содержащихся в штрафном изоляторе лиц на совершение противоправных действий", - сообщают в управлении.
Через пять минут мужчина прекратил сопротивление, его осмотрел врач медчасти, который установил, что в медицинской помощи осужденный не нуждается, добавили в УФСИН. По факту применения физической силы к осужденному направлялось уведомление в прокуратуру. Также проводила проверку специальная комиссия УФСИН России по Камчатскому краю.
"В действиях сотрудников ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю нарушений действующего законодательства не выявлено, применение физической силы признано обоснованным", - уточнили в УФСИН.
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Пресс-служба управления добавляет, что суждённый отбывал наказание в 6,5 лет лишения свободы за тяжкое преступление, характеризовался отрицательно. В июле прошлого года по ходатайству ИК судом ему было назначено три года тюремного режима, сейчас осужденный находится в колонии за пределами Камчатского края.
Ранее на сайте gulagu.net была опубликована еще одна видеозапись, на которой демонстрировался заключенный колонии Камчатского края, прикованный наручниками к оконной решётке. В пресс-службе краевого УФСИН заявили, что издевательств не было – осуждённый колонии №6 пытался порезать себе предплечья и не реагировал на требования сотрудников прекратить. Поэтому в отношении него применили наручники. В управлении ФСИН пояснили, что об инциденте уведомлялась прокуратура, а материалы передавались в СК для проверки. Тогда следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а действия сотрудников уголовно-исполнительной системы признаны законными.
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