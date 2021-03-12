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В ДНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков за день
В ДНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков за день
Украинские силовики шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение пятницы, сообщил журналистам представитель ДНР в... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T17:32
2021-03-12T17:32
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение пятницы, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Сегодня с 9.50 до 16.00 (мск) было зафиксировано шесть фактов нарушений со стороны вооруженных формирований Украины. В зоне обстрела оказались пять населённых пунктов на юге ДНР и окраинах Донецка. Огонь велся из гранатометов, стрелкового оружия и БМП", - сказал журналистам представитель ведомства.
https://ria.ru/20210312/obedinenie-1600911952.html
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донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, в мире

В ДНР заявили о шести обстрелах со стороны украинских силовиков за день

17:32 12.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение пятницы, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 9.50 до 16.00 (мск) было зафиксировано шесть фактов нарушений со стороны вооруженных формирований Украины. В зоне обстрела оказались пять населённых пунктов на юге ДНР и окраинах Донецка. Огонь велся из гранатометов, стрелкового оружия и БМП", - сказал журналистам представитель ведомства.
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