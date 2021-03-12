https://ria.ru/20210312/naushniki-1600862951.html

Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников

Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников

Чем грозит постоянное ношение наушников, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T02:09

2021-03-12T02:09

2021-03-12T02:09

наушники

владимир зайцев

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Чем грозит постоянное ношение наушников, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.Привычка все время носить внутренние наушники может привести к ЛОР-заболеваниям. Из-за того, что ухо заткнуто очень долго, может развиться грибковый отит (отомикоз), пояснил врач. По его словам, этому риску особенно подвержены люди, которые пользуются слуховыми аппаратами или работают в наушниках, например, в колл-центрах.Проблемы могут возникнуть также из-за контакта наушников с ушной серой.Также, когда наушник засовывают поглубже в ухо, он приближается к барабанной перепонке, что может обернуться проблемами со слухом, особенно если слушать громкую музыку. "Наушники, которые засовываются в ухо, из-за неплотного контакта приходится вставлять глубже. При этом сам наушник стоит у барабанной перепонки и сильно воздействует на внутреннее ухо. От этого страдают волосковые слуховые клетки, так называемый кортиев орган, и начинают безвозвратно отмирать", – подчеркнул Владимир Зайцев.Врач-отоларинголог дал рекомендации по безопасному использованию наушников."Лучше не пользоваться наушниками в общественном транспорте – там слишком шумно. Пользоваться на улице, например, по пути на работу. Продолжительность – два раза в день по полчаса и, конечно, не на максимальной громкости, а на половине, не выше 50%", – посоветовал Владимир Зайцев в интервью радио Sputnik.Он также отметил преимущество накладных наушников, которые полностью закрывают ушную раковину, что позволяет изолироваться от окружающего шума и хорошо все слышать, не включая звук на полную громкость.

https://ria.ru/20210127/naushniki-1594762629.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наушники, владимир зайцев, здоровье - общество, общество