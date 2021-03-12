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Суд рассмотрит дело против жительницы Урала, чья собака напала на ребенка
Суд рассмотрит дело против жительницы Урала, чья собака напала на ребенка
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Челябинской области, чья собака во время прогулки во дворе покусала ребенка, откусив у него... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T08:57
2021-03-12T08:57
россия
челябинск
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 мар – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Челябинской области, чья собака во время прогулки во дворе покусала ребенка, откусив у него часть губы, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.По данным прокуратуры, обвиняемая 12 января 2021 года, гуляя со своей собакой, не обеспечила за ней контроль, в результате животное напало на гулявшего во дворе дома 6-летнего ребенка. Собака укусила его за лицо, причинила рану в области переносицы и откусила часть нижней губы.Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), уточняется в сообщении.Обвиняемая вину признала в полном объеме, поясняет прокуратура.
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россия, челябинск, челябинская область, происшествия

Суд рассмотрит дело против жительницы Урала, чья собака напала на ребенка

08:57 12.03.2021
 
© РИА Новости / Илья НаймушинНемецкая овчарка
Немецкая овчарка - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 12 мар – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Челябинской области, чья собака во время прогулки во дворе покусала ребенка, откусив у него часть губы, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, обвиняемая 12 января 2021 года, гуляя со своей собакой, не обеспечила за ней контроль, в результате животное напало на гулявшего во дворе дома 6-летнего ребенка. Собака укусила его за лицо, причинила рану в области переносицы и откусила часть нижней губы.
"Саткинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 33-летней местной жительницы… Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), уточняется в сообщении.
Обвиняемая вину признала в полном объеме, поясняет прокуратура.
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РоссияЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
 
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