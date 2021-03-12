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Замужняя женщина случайно узнала, что она мужчина
Замужняя женщина случайно узнала, что она мужчина
В Китае 25-летняя замужняя женщина во время визита в больницу из-за вывихнутой лодыжки узнала, что она мужчина. Об этом сообщило местное издание Global Times. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:23
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китай
в мире
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Китае 25-летняя замужняя женщина во время визита в больницу из-за вывихнутой лодыжки узнала, что она мужчина. Об этом сообщило местное издание Global Times.Газета уточняет, что у жительницы одной из восточных провинций КНР по имени Пинпин не было менструаций и она не могла забеременеть.Обследование показало, что у нее нет матки и яичников, а ее женские половые органы недоразвиты. При этом у Пинпин есть мужская Y-хромосома. Это означает, что генетически она мужчина. Но врачи не смогли найти в ее теле скрытые мужские гениталии — возможно, они деградировали.После тщательного обследования у Пинпин диагностировали врожденное заболевание, причиной которого могли стать близкородственные браки в ее семье.
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китай, в мире

Замужняя женщина случайно узнала, что она мужчина

10:23 12.03.2021 (обновлено: 11:57 12.03.2021)
 
© Fotolia / lenetsnikolaiВрач в поликлинике
Врач в поликлинике - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Fotolia / lenetsnikolai
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Китае 25-летняя замужняя женщина во время визита в больницу из-за вывихнутой лодыжки узнала, что она мужчина. Об этом сообщило местное издание Global Times.
Газета уточняет, что у жительницы одной из восточных провинций КНР по имени Пинпин не было менструаций и она не могла забеременеть.
Обследование показало, что у нее нет матки и яичников, а ее женские половые органы недоразвиты. При этом у Пинпин есть мужская Y-хромосома. Это означает, что генетически она мужчина. Но врачи не смогли найти в ее теле скрытые мужские гениталии — возможно, они деградировали.
После тщательного обследования у Пинпин диагностировали врожденное заболевание, причиной которого могли стать близкородственные браки в ее семье.
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