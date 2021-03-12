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Замужняя женщина случайно узнала, что она мужчина
Замужняя женщина случайно узнала, что она мужчина
В Китае 25-летняя замужняя женщина во время визита в больницу из-за вывихнутой лодыжки узнала, что она мужчина. Об этом сообщило местное издание Global Times. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:23
2021-03-12T10:23
2021-03-12T11:57
китай
в мире
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В Китае 25-летняя замужняя женщина во время визита в больницу из-за вывихнутой лодыжки узнала, что она мужчина. Об этом сообщило местное издание Global Times.Газета уточняет, что у жительницы одной из восточных провинций КНР по имени Пинпин не было менструаций и она не могла забеременеть.Обследование показало, что у нее нет матки и яичников, а ее женские половые органы недоразвиты. При этом у Пинпин есть мужская Y-хромосома. Это означает, что генетически она мужчина. Но врачи не смогли найти в ее теле скрытые мужские гениталии — возможно, они деградировали.После тщательного обследования у Пинпин диагностировали врожденное заболевание, причиной которого могли стать близкородственные браки в ее семье.
https://ria.ru/20201009/kitay-1578946058.html
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китай, в мире
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
В Китае
25-летняя замужняя женщина во время визита в больницу из-за вывихнутой лодыжки узнала, что она мужчина. Об этом сообщило местное издание Global Times
.
Газета уточняет, что у жительницы одной из восточных провинций КНР по имени Пинпин не было менструаций и она не могла забеременеть.
Обследование показало, что у нее нет матки и яичников, а ее женские половые органы недоразвиты. При этом у Пинпин есть мужская Y-хромосома. Это означает, что генетически она мужчина. Но врачи не смогли найти в ее теле скрытые мужские гениталии — возможно, они деградировали.
После тщательного обследования у Пинпин диагностировали врожденное заболевание, причиной которого могли стать близкородственные браки в ее семье.