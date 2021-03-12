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В Челябинской области адвоката обвинили в мошенничестве
В Челябинской области адвоката обвинили в мошенничестве
Следствие в Челябинской области предъявило обвинение в мошенничестве на 350 тысяч рублей адвокату одной из региональных адвокатских палат, суд его арестовал,... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T09:44
2021-03-12T09:44
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 мар – РИА Новости. Следствие в Челябинской области предъявило обвинение в мошенничестве на 350 тысяч рублей адвокату одной из региональных адвокатских палат, суд его арестовал, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, в марте обвиняемый, зная об отсутствии необходимых полномочий по возврату вещественных доказательств по уголовному делу, расследуемому в органах внутренних дел, похитил 350 тысяч рублей, полученные от местного жителя за совершение данных действий.Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые проводят оперативное сопровождение по уголовному делу, добавили в СУСК."Следственными органами СКРФ по Челябинской области адвокату одной из региональных адвокатских палат предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) … По ходатайству следователя СК судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Следственные органы продолжают устанавливать обстоятельства инцидента, поясняется в сообщении.
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), челябинская область, происшествия

В Челябинской области адвоката обвинили в мошенничестве

09:44 12.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 мар – РИА Новости. Следствие в Челябинской области предъявило обвинение в мошенничестве на 350 тысяч рублей адвокату одной из региональных адвокатских палат, суд его арестовал, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, в марте обвиняемый, зная об отсутствии необходимых полномочий по возврату вещественных доказательств по уголовному делу, расследуемому в органах внутренних дел, похитил 350 тысяч рублей, полученные от местного жителя за совершение данных действий.
Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые проводят оперативное сопровождение по уголовному делу, добавили в СУСК.
"Следственными органами СКРФ по Челябинской области адвокату одной из региональных адвокатских палат предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) … По ходатайству следователя СК судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Следственные органы продолжают устанавливать обстоятельства инцидента, поясняется в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Челябинская областьПроисшествия
 
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