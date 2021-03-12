Постпред США при ООН обвинила Россию в "милитаризации Крыма"
В пятницу проходит неформальное заседание СБ ООН по теме Крыма. Инициаторами встречи выступила Эстония и еще 20 государств. В их числе Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США совместно с Грузией, Германией, Литвой, Польшей, Турцией, Украиной и другими странами. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Эстония отказалась дать слово жителям Крыма на этом мероприятии, не объясняя причин.
По словам Томас-Гринфилд, "милитаризация полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины".
"Россия перебросила на полуостров самолеты, обладающие ядерным оружием, ракеты, оружие и боеприпасы, а также увеличила свое военное присутствие в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Это угроза общей мировой безопасности", - сказала Томас-Гринфилд.
Кроме того, она призвала Россию немедленно пустить гуманитарных работников, ОБСЕ и сотрудников ООН в Крым.
Ранее США уже заявляли о "милитаризации" Крыма. В Госдуме назвали эти заявления нонсенсом и вмешательством во внутренние дела России. В Крыму сравнили позицию Вашингтона по "милитаризации" полуострова с поведением зомби, повторяющего "одну и ту же мантру".
Российские федеральные и крымские власти ранее неоднократно заявляли, что доступ на полуостров открыт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".