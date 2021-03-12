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Постпред США при ООН обвинила Россию в "милитаризации Крыма"
Постпред США при ООН обвинила Россию в "милитаризации Крыма"
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала "милитаризацию Крыма Россией" угрозой общей мировой безопасности. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T19:42
2021-03-12T19:42
дмитрий полянский
обсе
мария захарова
госдума рф
владимир путин
германия
норвегия
оон
грузия
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ООН, 12 мар – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала "милитаризацию Крыма Россией" угрозой общей мировой безопасности.В пятницу проходит неформальное заседание СБ ООН по теме Крыма. Инициаторами встречи выступила Эстония и еще 20 государств. В их числе Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США совместно с Грузией, Германией, Литвой, Польшей, Турцией, Украиной и другими странами. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Эстония отказалась дать слово жителям Крыма на этом мероприятии, не объясняя причин.По словам Томас-Гринфилд, "милитаризация полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины"."Россия перебросила на полуостров самолеты, обладающие ядерным оружием, ракеты, оружие и боеприпасы, а также увеличила свое военное присутствие в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Это угроза общей мировой безопасности", - сказала Томас-Гринфилд.Кроме того, она призвала Россию немедленно пустить гуманитарных работников, ОБСЕ и сотрудников ООН в Крым.Ранее США уже заявляли о "милитаризации" Крыма. В Госдуме назвали эти заявления нонсенсом и вмешательством во внутренние дела России. В Крыму сравнили позицию Вашингтона по "милитаризации" полуострова с поведением зомби, повторяющего "одну и ту же мантру".Российские федеральные и крымские власти ранее неоднократно заявляли, что доступ на полуостров открыт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210312/krym-1601001402.html
https://ria.ru/20210312/poklonskaya-1600890520.html
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дмитрий полянский, обсе, мария захарова, госдума рф, владимир путин, германия, норвегия, оон, грузия, в мире

Постпред США при ООН обвинила Россию в "милитаризации Крыма"

19:42 12.03.2021
 
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Прохожие на улице Ленина в городе Керчь - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ООН, 12 мар – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала "милитаризацию Крыма Россией" угрозой общей мировой безопасности.
В пятницу проходит неформальное заседание СБ ООН по теме Крыма. Инициаторами встречи выступила Эстония и еще 20 государств. В их числе Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США совместно с Грузией, Германией, Литвой, Польшей, Турцией, Украиной и другими странами. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Эстония отказалась дать слово жителям Крыма на этом мероприятии, не объясняя причин.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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Глава МИД Украины призвал Россию "открыть доступ" в Крым
По словам Томас-Гринфилд, "милитаризация полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины".
"Россия перебросила на полуостров самолеты, обладающие ядерным оружием, ракеты, оружие и боеприпасы, а также увеличила свое военное присутствие в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Это угроза общей мировой безопасности", - сказала Томас-Гринфилд.
Кроме того, она призвала Россию немедленно пустить гуманитарных работников, ОБСЕ и сотрудников ООН в Крым.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
Вчера, 10:49
Поклонская назвала главные достижения российского Крыма за семь лет
Ранее США уже заявляли о "милитаризации" Крыма. В Госдуме назвали эти заявления нонсенсом и вмешательством во внутренние дела России. В Крыму сравнили позицию Вашингтона по "милитаризации" полуострова с поведением зомби, повторяющего "одну и ту же мантру".
Российские федеральные и крымские власти ранее неоднократно заявляли, что доступ на полуостров открыт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.
Ялта - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
Вчера, 06:14
Постпред Крыма заявил о подготовке Киевом провокации против России
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
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