https://ria.ru/20210312/militarizatsiya-1601013565.html

Постпред США при ООН обвинила Россию в "милитаризации Крыма"

Постпред США при ООН обвинила Россию в "милитаризации Крыма"

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала "милитаризацию Крыма Россией" угрозой общей мировой безопасности. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T19:42

2021-03-12T19:42

2021-03-12T19:42

дмитрий полянский

обсе

мария захарова

госдума рф

владимир путин

германия

норвегия

оон

грузия

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ООН, 12 мар – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала "милитаризацию Крыма Россией" угрозой общей мировой безопасности.В пятницу проходит неформальное заседание СБ ООН по теме Крыма. Инициаторами встречи выступила Эстония и еще 20 государств. В их числе Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США совместно с Грузией, Германией, Литвой, Польшей, Турцией, Украиной и другими странами. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Эстония отказалась дать слово жителям Крыма на этом мероприятии, не объясняя причин.По словам Томас-Гринфилд, "милитаризация полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины"."Россия перебросила на полуостров самолеты, обладающие ядерным оружием, ракеты, оружие и боеприпасы, а также увеличила свое военное присутствие в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Это угроза общей мировой безопасности", - сказала Томас-Гринфилд.Кроме того, она призвала Россию немедленно пустить гуманитарных работников, ОБСЕ и сотрудников ООН в Крым.Ранее США уже заявляли о "милитаризации" Крыма. В Госдуме назвали эти заявления нонсенсом и вмешательством во внутренние дела России. В Крыму сравнили позицию Вашингтона по "милитаризации" полуострова с поведением зомби, повторяющего "одну и ту же мантру".Российские федеральные и крымские власти ранее неоднократно заявляли, что доступ на полуостров открыт. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210312/krym-1601001402.html

https://ria.ru/20210312/poklonskaya-1600890520.html

https://ria.ru/20210312/krym-1600867394.html

германия

норвегия

грузия

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дмитрий полянский, обсе, мария захарова, госдума рф, владимир путин, германия, норвегия, оон, грузия, в мире