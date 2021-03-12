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В ООН обвинили ФСБ в причастности к "исчезновению" людей в Крыму
В ООН обвинили ФСБ в причастности к "исчезновению" людей в Крыму
Помощник генсека ООН по правам человека и глава управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Нью-Йорке Илзе Брандс-Кехрис обвинила крымскую... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T19:32
2021-03-12T19:34
россия
дмитрий полянский
управление верховного комиссара оон по правам человека
совет безопасности оон
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
оон
в мире
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ООН, 12 мар – РИА Новости. Помощник генсека ООН по правам человека и глава управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Нью-Йорке Илзе Брандс-Кехрис обвинила крымскую полицию и ФСБ в произвольных задержаниях и исчезновениях людей в Крыму, при этом не приведя ни конкретных доказательств, ни источников этой информации.В пятницу проходит неформальное заседание СБ ООН, посвященное "7 годам нарушения украинского суверенитета и территориальной целостности". Инициаторами встречи выступила Эстония и еще 20 государств. В их числе Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США совместно с Грузией, Германией, Литвой, Польшей, Турцией, Украиной и другими странами. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Эстония отказалась дать слово жителям Крыма на этом мероприятии, не объясняя причин.Российские правоохранительные органы неоднократно задерживали в Крыму членов различных террористических группировок, в том числе включенных Советом Безопасности ООН в перечень организаций, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Глава УВКПЧ в Нью-Йорке не уточнила, имела ли она в виду сообщения об этих задержаниях или нет.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210312/krym-1601001402.html
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россия, дмитрий полянский, управление верховного комиссара оон по правам человека, совет безопасности оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, оон, в мире

В ООН обвинили ФСБ в причастности к "исчезновению" людей в Крыму

19:32 12.03.2021 (обновлено: 19:34 12.03.2021)
 
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ООН, 12 мар – РИА Новости. Помощник генсека ООН по правам человека и глава управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Нью-Йорке Илзе Брандс-Кехрис обвинила крымскую полицию и ФСБ в произвольных задержаниях и исчезновениях людей в Крыму, при этом не приведя ни конкретных доказательств, ни источников этой информации.
В пятницу проходит неформальное заседание СБ ООН, посвященное "7 годам нарушения украинского суверенитета и территориальной целостности". Инициаторами встречи выступила Эстония и еще 20 государств. В их числе Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США совместно с Грузией, Германией, Литвой, Польшей, Турцией, Украиной и другими странами. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Эстония отказалась дать слово жителям Крыма на этом мероприятии, не объясняя причин.

"В ходе своего предыдущего доклада по Крыму Совету безопасности 6 марта 2020 года я говорила о произвольном задержании и исчезновении 43 лиц с 2014 по 2018 годы, что было задокументировано УВКПЧ. К предполагаемым исполнителям относятся представители групп ополченцев, агенты ФСБ и другие правоохранительные органы, включая крымскую полицию", - сказала Брандс-Кехрис, не уточнив, о каких "ополченцах" идет речь.

Российские правоохранительные органы неоднократно задерживали в Крыму членов различных террористических группировок, в том числе включенных Советом Безопасности ООН в перечень организаций, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Глава УВКПЧ в Нью-Йорке не уточнила, имела ли она в виду сообщения об этих задержаниях или нет.
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