https://ria.ru/20210312/krym-1601010484.html

В ООН обвинили ФСБ в причастности к "исчезновению" людей в Крыму

В ООН обвинили ФСБ в причастности к "исчезновению" людей в Крыму

Помощник генсека ООН по правам человека и глава управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Нью-Йорке Илзе Брандс-Кехрис обвинила крымскую... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T19:32

2021-03-12T19:32

2021-03-12T19:34

россия

дмитрий полянский

управление верховного комиссара оон по правам человека

совет безопасности оон

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

оон

в мире

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ООН, 12 мар – РИА Новости. Помощник генсека ООН по правам человека и глава управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Нью-Йорке Илзе Брандс-Кехрис обвинила крымскую полицию и ФСБ в произвольных задержаниях и исчезновениях людей в Крыму, при этом не приведя ни конкретных доказательств, ни источников этой информации.В пятницу проходит неформальное заседание СБ ООН, посвященное "7 годам нарушения украинского суверенитета и территориальной целостности". Инициаторами встречи выступила Эстония и еще 20 государств. В их числе Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США совместно с Грузией, Германией, Литвой, Польшей, Турцией, Украиной и другими странами. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Эстония отказалась дать слово жителям Крыма на этом мероприятии, не объясняя причин.Российские правоохранительные органы неоднократно задерживали в Крыму членов различных террористических группировок, в том числе включенных Советом Безопасности ООН в перечень организаций, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Глава УВКПЧ в Нью-Йорке не уточнила, имела ли она в виду сообщения об этих задержаниях или нет.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210312/krym-1601001402.html

https://ria.ru/20210311/krym-1600853612.html

россия

республика крым

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россия, дмитрий полянский, управление верховного комиссара оон по правам человека, совет безопасности оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, оон, в мире