https://ria.ru/20210312/krym-1600949749.html

Слуцкий прокомментировал планы Киева по "деоккупации" Крыма

Слуцкий прокомментировал планы Киева по "деоккупации" Крыма

Так называемые "деоккупация и реинтеграция" никогда не отменят итоги всенародного волеизъявления жителей Крыма по воссоединению с Россией, проведенного в полном РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T15:26

2021-03-12T15:26

2021-03-12T16:35

россия

леонид слуцкий

госдума рф

республика крым

севастополь

украина

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Так называемые "деоккупация и реинтеграция" никогда не отменят итоги всенародного волеизъявления жителей Крыма по воссоединению с Россией, проведенного в полном соответствии с уставом ООН, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее министр иностранных дел Украины назвал "три кита" политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг стратегия "деоккупации" и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров, и синергия - восстановление международного права и полного украинского суверенитета над полуостровом.Парламентарий напомнил, что совсем скоро Россия отпразднует седьмую годовщину возвращения Крыма и Севастополя домой."Вопрос этот закрыт навсегда, полуостров находится в составе границ Российской Федерации. Это главный "кит", который необходимо уяснить Киеву. И никакие попытки отчуждения своих территорий Россия не допустит", - подчеркнул он.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210312/krym-1600891265.html

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

россия

республика крым

севастополь

украина

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россия, леонид слуцкий, госдума рф, республика крым, севастополь, украина, в мире