https://ria.ru/20210312/krym-1600949749.html
Слуцкий прокомментировал планы Киева по "деоккупации" Крыма
Слуцкий прокомментировал планы Киева по "деоккупации" Крыма
Так называемые "деоккупация и реинтеграция" никогда не отменят итоги всенародного волеизъявления жителей Крыма по воссоединению с Россией, проведенного в полном РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:26
2021-03-12T15:26
2021-03-12T16:35
россия
леонид слуцкий
госдума рф
республика крым
севастополь
украина
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Так называемые "деоккупация и реинтеграция" никогда не отменят итоги всенародного волеизъявления жителей Крыма по воссоединению с Россией, проведенного в полном соответствии с уставом ООН, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее министр иностранных дел Украины назвал "три кита" политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг стратегия "деоккупации" и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров, и синергия - восстановление международного права и полного украинского суверенитета над полуостровом.Парламентарий напомнил, что совсем скоро Россия отпразднует седьмую годовщину возвращения Крыма и Севастополя домой."Вопрос этот закрыт навсегда, полуостров находится в составе границ Российской Федерации. Это главный "кит", который необходимо уяснить Киеву. И никакие попытки отчуждения своих территорий Россия не допустит", - подчеркнул он.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210312/krym-1600891265.html
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
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РИА Новости
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россия, леонид слуцкий, госдума рф, республика крым, севастополь, украина, в мире
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Так называемые "деоккупация и реинтеграция" никогда не отменят итоги всенародного волеизъявления жителей Крыма по воссоединению с Россией, проведенного в полном соответствии с уставом ООН
, заявил журналистам глава комитета Госдумы
по международным делам Леонид Слуцкий
.
Ранее министр иностранных дел Украины
назвал "три кита" политики, благодаря которой Киев
надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг стратегия "деоккупации" и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров, и синергия - восстановление международного права и полного украинского суверенитета над полуостровом.
"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перечислил "три кита" политики, которая, по его мнению, поможет Киеву вернуть Крым... При этом Кулеба забыл упомянуть о воле и согласии крымчан на сценарий принудительного возвращения под контроль власти, которая продолжает убивать своих же граждан на Донбассе. Так называемые "деоккупация и реинтеграция" никогда не отменят итоги всенародного волеизъявления жителей полуострова по воссоединению с Россией, проведенного в полном соответствии с уставом ООН", - сказал Слуцкий журналистам.
Парламентарий напомнил, что совсем скоро Россия отпразднует седьмую годовщину возвращения Крыма и Севастополя домой.
"Вопрос этот закрыт навсегда, полуостров находится в составе границ Российской Федерации. Это главный "кит", который необходимо уяснить Киеву. И никакие попытки отчуждения своих территорий Россия не допустит", - подчеркнул он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".