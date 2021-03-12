https://ria.ru/20210312/krym-1600900483.html

В Госдуме оценили предстоящую встречу "Крымской платформы"

В Госдуме оценили предстоящую встречу "Крымской платформы"

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек считает, что предстоящая встреча на международной площадке "Крымская платформа", посвященная возвращению Крыма, окажется... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T11:37

2021-03-12T11:37

2021-03-12T11:37

россия

дмитрий кулеба

руслан бальбек

госдума рф

республика крым

украина

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек считает, что предстоящая встреча на международной площадке "Крымская платформа", посвященная возвращению Крыма, окажется "пустопорожними разговорами".Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "три кита" политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия "деоккупации" и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия – "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом.Депутат предположил, что после "трех китов" Кулеба, вероятно, придумает новую схему, которая "гарантированно" вернет Крым.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210310/krym-1600678534.html

https://ria.ru/20210312/krym-1600891265.html

россия

республика крым

украина

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россия, дмитрий кулеба, руслан бальбек, госдума рф, республика крым, украина