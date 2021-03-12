ВОЗ призвала к осторожности с постепенным снятием мер по COVID-19
11:33 12.03.2021 (обновлено: 11:40 12.03.2021)
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения призывает продолжать мониторинг ситуации с COVID-19, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Спад идет хорошо, но его надо мониторить. Как мы уже говорили, число иммунизированных недостаточно... Надо быть осторожными и мониторить ситуацию", - сказала Вуйнович, комментируя ситуацию с коронавирусом в России.
По словам Вуйнович, ВОЗ советует соблюдать осторожность в связи с постепенным снятием противопандемических мер.
"Мы советуем осторожность, потому что очень быстро может идти подъем и мы это видим в нескольких странах", - подчеркнула Вуйнович, приведя в качестве примера ситуацию в Сербии, где, как отметила Вуйнович, после ослабления противоковидных мер наблюдалось увеличение числа заболевших.
"Мы очень рекомендуем индивидуальные меры, включающие ношение масок, так как маска очень защищает. Поддержание гигиены рук и дезинфекцию поверхностей, а также соблюдение достаточного расстояния даже между людьми, находящимися в закрытых помещениях... Вирус коварный. Новые штаммы и варианты более заразны. Из-за этого надо быть еще более осторожными", - заключила представитель ВОЗ.