https://ria.ru/20210312/koronavirus-1600899241.html

ВОЗ призвала к осторожности с постепенным снятием мер по COVID-19

ВОЗ призвала к осторожности с постепенным снятием мер по COVID-19

Всемирная организация здравоохранения призывает продолжать мониторинг ситуации с COVID-19, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T11:33

2021-03-12T11:33

2021-03-12T11:40

распространение коронавируса

мелита вуйнович

коронавирус covid-19

воз

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения призывает продолжать мониторинг ситуации с COVID-19, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире радиостанции "Эхо Москвы".По словам Вуйнович, ВОЗ советует соблюдать осторожность в связи с постепенным снятием противопандемических мер."Мы очень рекомендуем индивидуальные меры, включающие ношение масок, так как маска очень защищает. Поддержание гигиены рук и дезинфекцию поверхностей, а также соблюдение достаточного расстояния даже между людьми, находящимися в закрытых помещениях... Вирус коварный. Новые штаммы и варианты более заразны. Из-за этого надо быть еще более осторожными", - заключила представитель ВОЗ.

https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600834966.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелита вуйнович, коронавирус covid-19, воз