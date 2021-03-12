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ВОЗ призвала к осторожности с постепенным снятием мер по COVID-19
ВОЗ призвала к осторожности с постепенным снятием мер по COVID-19
Всемирная организация здравоохранения призывает продолжать мониторинг ситуации с COVID-19, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:33
2021-03-12T11:40
распространение коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус covid-19
воз
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения призывает продолжать мониторинг ситуации с COVID-19, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире радиостанции "Эхо Москвы".По словам Вуйнович, ВОЗ советует соблюдать осторожность в связи с постепенным снятием противопандемических мер."Мы очень рекомендуем индивидуальные меры, включающие ношение масок, так как маска очень защищает. Поддержание гигиены рук и дезинфекцию поверхностей, а также соблюдение достаточного расстояния даже между людьми, находящимися в закрытых помещениях... Вирус коварный. Новые штаммы и варианты более заразны. Из-за этого надо быть еще более осторожными", - заключила представитель ВОЗ.
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мелита вуйнович, коронавирус covid-19, воз

ВОЗ призвала к осторожности с постепенным снятием мер по COVID-19

11:33 12.03.2021 (обновлено: 11:40 12.03.2021)
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения призывает продолжать мониторинг ситуации с COVID-19, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Спад идет хорошо, но его надо мониторить. Как мы уже говорили, число иммунизированных недостаточно... Надо быть осторожными и мониторить ситуацию", - сказала Вуйнович, комментируя ситуацию с коронавирусом в России.
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По словам Вуйнович, ВОЗ советует соблюдать осторожность в связи с постепенным снятием противопандемических мер.
"Мы советуем осторожность, потому что очень быстро может идти подъем и мы это видим в нескольких странах", - подчеркнула Вуйнович, приведя в качестве примера ситуацию в Сербии, где, как отметила Вуйнович, после ослабления противоковидных мер наблюдалось увеличение числа заболевших.
"Мы очень рекомендуем индивидуальные меры, включающие ношение масок, так как маска очень защищает. Поддержание гигиены рук и дезинфекцию поверхностей, а также соблюдение достаточного расстояния даже между людьми, находящимися в закрытых помещениях... Вирус коварный. Новые штаммы и варианты более заразны. Из-за этого надо быть еще более осторожными", - заключила представитель ВОЗ.
 
Распространение коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус COVID-19ВОЗ
 
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