https://ria.ru/20210312/koronavirus-1600894261.html

В России за сутки умерли 486 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 486 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 486 смертей пациентов с COVID-19, за все время пандемии - 91 220, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T11:05

2021-03-12T11:05

2021-03-12T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 486 смертей пациентов с COVID-19, за все время пандемии - 91 220, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 486 смертей … За весь период по России умерло 91 220 человек", - говорится в сообщении.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество