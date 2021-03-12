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В России за сутки умерли 486 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 486 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 486 смертей пациентов с COVID-19, за все время пандемии - 91 220, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:05
2021-03-12T11:05
2021-03-12T11:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 486 смертей пациентов с COVID-19, за все время пандемии - 91 220, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 486 смертей … За весь период по России умерло 91 220 человек", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество