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В Москве выявили 1610 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1610 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 610, Санкт-Петербурге - 957, Московской области – 476, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:04
2021-03-12T11:04
2021-03-12T11:04
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магаданская область
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 610, Санкт-Петербурге - 957, Московской области – 476, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса." Распределение по субъектам: 1. Москва – 1610, 2. Санкт-Петербург – 957, 3. Московская область – 476", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Магаданской области – 5, Еврейской автономной области – 5, Чукотском автономном округе – 1.
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РИА Новости
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