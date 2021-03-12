https://ria.ru/20210312/koronavirus-1600893879.html

В Москве выявили 1610 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 1610 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 610, Санкт-Петербурге - 957, Московской области – 476, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T11:04

2021-03-12T11:04

2021-03-12T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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магаданская область

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 610, Санкт-Петербурге - 957, Московской области – 476, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса." Распределение по субъектам: 1. Москва – 1610, 2. Санкт-Петербург – 957, 3. Московская область – 476", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Магаданской области – 5, Еврейской автономной области – 5, Чукотском автономном округе – 1.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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