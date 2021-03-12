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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210312/koronavirus-1600893215.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп суточного прироста случаев COVID-19 среди всех субъектов РФ отмечен за минувшие сутки в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:03
2021-03-12T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
магаданская область
сахалинская область
республика тыва
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Наименьший темп суточного прироста случаев COVID-19 среди всех субъектов РФ отмечен за минувшие сутки в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."1. Республика Тыва - 0,04%, 2. Магаданская область, Сахалинская область - 0,06%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика - 0,07%", - говорится в сообщении.
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магаданская область
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, магаданская область, сахалинская область, республика тыва

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:03 12.03.2021
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЗабор биоматериала у пациентки для тестирования на коронавирус в городской поликлинике
Забор биоматериала у пациентки для тестирования на коронавирус в городской поликлинике - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Наименьший темп суточного прироста случаев COVID-19 среди всех субъектов РФ отмечен за минувшие сутки в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"1. Республика Тыва - 0,04%, 2. Магаданская область, Сахалинская область - 0,06%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика - 0,07%", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоМагаданская областьСахалинская областьРеспублика Тыва
 
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