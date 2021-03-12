https://ria.ru/20210312/khram-1600921616.html

Храм из "Московского дворика" Поленова взяли под охрану московские власти

Храм из "Московского дворика" Поленова взяли под охрану московские власти

Департамент культурного наследия Москвы взял под охрану уникальные элементы церкви Спаса Преображения на Песках, которую изобразил художник Василий Поленов на... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T13:07

2021-03-12T13:07

2021-03-12T13:10

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Департамент культурного наследия Москвы взял под охрану уникальные элементы церкви Спаса Преображения на Песках, которую изобразил художник Василий Поленов на картине "Московский дворик", сообщается на сайте мэра Москвы.Храм был построен в начале XVIII столетия. Он расположен неподалеку от улицы Арбат. Именно эту церковь изобразил Поленов на картине "Московский дворик". Знаменитое полотно художник написал в 1878 году. В советское время в церкви располагалась кукольная мультипликационная мастерская. Именно там появились Чебурашка, Шапокляк и Крокодил Гена."Церковь Спаса Преображения на Песках - одно из ярчайших произведений московского зодчества. В предмет охраны включили все подлинные элементы этого уникального памятника, в том числе и архитектурный декор фасадов. Они украшены разнообразными элементами: кокошниками с раковинами, поясами, колонками и полуколонками разных видов, в том числе в форме кувшинов", - цитирует сайт мэра руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова.По его словам, отдельного внимания заслуживают монументальные эклектичные ворота ограды, соединенные с колокольней. В конце XIX столетия они стали частью здания церкви и главным входом в храм. Ворота облицованы белокаменными плитами, украшены лепным декором, а также бриллиантовым рустом - многогранниками, напоминающими ограненные алмазы.Согласно сообщению, эксперты отметили также ценность шатровой крыши колокольни. Специалисты изучили и интерьеры церкви. Они утвердили ценность сводчатых перекрытий и сводов Монье, внутристенной лестницы на колокольню, которая сохранилась еще с XVIII века, а также каменных плит и металлических решеток на окнах.

https://ria.ru/20210305/moskva-1600021778.html

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религия, городское хозяйство москвы, новости - религия и мировоззрение, чебурашка, русская православная церковь, москва, василий поленов