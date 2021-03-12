https://ria.ru/20210312/it-kompanii-1600899923.html

Депутат оценил ситуацию с нарушением закона зарубежными IT-компаниями

Депутат оценил ситуацию с нарушением закона зарубежными IT-компаниями

Штрафы для зарубежных IT-компаний, которые работают в России и нарушают национальное законодательство, в будущем следует привязать к их общемировой прибыли,... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T11:35

2021-03-12T11:35

2021-03-12T11:35

антон горелкин

госдума рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Штрафы для зарубежных IT-компаний, которые работают в России и нарушают национальное законодательство, в будущем следует привязать к их общемировой прибыли, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин."Помимо открытия локальных офисов нам, безусловно, стоит думать над штрафными санкциями, сегодня они крайне минимальны, и фактически те штрафные санкции, которые есть, иностранные платформы не замечают. Я считаю, что перспективен механизм оборотных штрафов, в правовом плане уже база определенная создана. Опять же здесь вопрос: от какого оборота считать штраф - оборот на локальных рынках иностранные компании не показывают. Соответственно, я думаю, надо прорабатывать историю, связанную со штрафными санкциями от мирового оборота компаний, и мы понимаем, что это будут штрафы, примерно схожие со штрафами Европейского союза в отношении иностранных платформ. Я считаю, что этот подход оправдан", - сказал депутат на круглом столе в Общественной палате.Кроме того, парламентарий считает перспективной идею запретить рекламу в РФ иностранных платформ, которые нарушают национальное законодательство."Как администрировать это: есть несколько вариантов, в принципе мы не видим больших проблем, как администрировать. Я думаю, что здесь надо идти с российских компаний, которые там размещаются, сначала в виде рекомендаций, а затем и с точки зрения штрафных санкций запрещать им размещаться на иностранных платформах, которые исповедуют нигилистический подход в отношении нашего законодательства", - заключил Горелкин.

https://ria.ru/20210312/blokirovka-1600890278.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210308/volodin--1600333317.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон горелкин, госдума рф, в мире