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Депутат оценил ситуацию с нарушением закона зарубежными IT-компаниями
Депутат оценил ситуацию с нарушением закона зарубежными IT-компаниями
Штрафы для зарубежных IT-компаний, которые работают в России и нарушают национальное законодательство, в будущем следует привязать к их общемировой прибыли,... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:35
2021-03-12T11:35
антон горелкин
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Штрафы для зарубежных IT-компаний, которые работают в России и нарушают национальное законодательство, в будущем следует привязать к их общемировой прибыли, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин."Помимо открытия локальных офисов нам, безусловно, стоит думать над штрафными санкциями, сегодня они крайне минимальны, и фактически те штрафные санкции, которые есть, иностранные платформы не замечают. Я считаю, что перспективен механизм оборотных штрафов, в правовом плане уже база определенная создана. Опять же здесь вопрос: от какого оборота считать штраф - оборот на локальных рынках иностранные компании не показывают. Соответственно, я думаю, надо прорабатывать историю, связанную со штрафными санкциями от мирового оборота компаний, и мы понимаем, что это будут штрафы, примерно схожие со штрафами Европейского союза в отношении иностранных платформ. Я считаю, что этот подход оправдан", - сказал депутат на круглом столе в Общественной палате.Кроме того, парламентарий считает перспективной идею запретить рекламу в РФ иностранных платформ, которые нарушают национальное законодательство."Как администрировать это: есть несколько вариантов, в принципе мы не видим больших проблем, как администрировать. Я думаю, что здесь надо идти с российских компаний, которые там размещаются, сначала в виде рекомендаций, а затем и с точки зрения штрафных санкций запрещать им размещаться на иностранных платформах, которые исповедуют нигилистический подход в отношении нашего законодательства", - заключил Горелкин.
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антон горелкин, госдума рф, в мире

Депутат оценил ситуацию с нарушением закона зарубежными IT-компаниями

11:35 12.03.2021
 
© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Штрафы для зарубежных IT-компаний, которые работают в России и нарушают национальное законодательство, в будущем следует привязать к их общемировой прибыли, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
"Помимо открытия локальных офисов нам, безусловно, стоит думать над штрафными санкциями, сегодня они крайне минимальны, и фактически те штрафные санкции, которые есть, иностранные платформы не замечают. Я считаю, что перспективен механизм оборотных штрафов, в правовом плане уже база определенная создана. Опять же здесь вопрос: от какого оборота считать штраф - оборот на локальных рынках иностранные компании не показывают. Соответственно, я думаю, надо прорабатывать историю, связанную со штрафными санкциями от мирового оборота компаний, и мы понимаем, что это будут штрафы, примерно схожие со штрафами Европейского союза в отношении иностранных платформ. Я считаю, что этот подход оправдан", - сказал депутат на круглом столе в Общественной палате.
Член комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
10:48
В ОП предложили разрешить блокировку транзакций в адрес IT-компаний
Кроме того, парламентарий считает перспективной идею запретить рекламу в РФ иностранных платформ, которые нарушают национальное законодательство.
"Как администрировать это: есть несколько вариантов, в принципе мы не видим больших проблем, как администрировать. Я думаю, что здесь надо идти с российских компаний, которые там размещаются, сначала в виде рекомендаций, а затем и с точки зрения штрафных санкций запрещать им размещаться на иностранных платформах, которые исповедуют нигилистический подход в отношении нашего законодательства", - заключил Горелкин.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
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Володин заявил о необходимости борьбы с "беспределом IT-компаний"
 
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