https://ria.ru/20210312/it-kompanii-1600899923.html
Депутат оценил ситуацию с нарушением закона зарубежными IT-компаниями
Депутат оценил ситуацию с нарушением закона зарубежными IT-компаниями
Штрафы для зарубежных IT-компаний, которые работают в России и нарушают национальное законодательство, в будущем следует привязать к их общемировой прибыли,... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:35
2021-03-12T11:35
2021-03-12T11:35
антон горелкин
госдума рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Штрафы для зарубежных IT-компаний, которые работают в России и нарушают национальное законодательство, в будущем следует привязать к их общемировой прибыли, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин."Помимо открытия локальных офисов нам, безусловно, стоит думать над штрафными санкциями, сегодня они крайне минимальны, и фактически те штрафные санкции, которые есть, иностранные платформы не замечают. Я считаю, что перспективен механизм оборотных штрафов, в правовом плане уже база определенная создана. Опять же здесь вопрос: от какого оборота считать штраф - оборот на локальных рынках иностранные компании не показывают. Соответственно, я думаю, надо прорабатывать историю, связанную со штрафными санкциями от мирового оборота компаний, и мы понимаем, что это будут штрафы, примерно схожие со штрафами Европейского союза в отношении иностранных платформ. Я считаю, что этот подход оправдан", - сказал депутат на круглом столе в Общественной палате.Кроме того, парламентарий считает перспективной идею запретить рекламу в РФ иностранных платформ, которые нарушают национальное законодательство."Как администрировать это: есть несколько вариантов, в принципе мы не видим больших проблем, как администрировать. Я думаю, что здесь надо идти с российских компаний, которые там размещаются, сначала в виде рекомендаций, а затем и с точки зрения штрафных санкций запрещать им размещаться на иностранных платформах, которые исповедуют нигилистический подход в отношении нашего законодательства", - заключил Горелкин.
https://ria.ru/20210312/blokirovka-1600890278.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210308/volodin--1600333317.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон горелкин, госдума рф, в мире
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Штрафы для зарубежных IT-компаний, которые работают в России и нарушают национальное законодательство, в будущем следует привязать к их общемировой прибыли, считает член комитета Госдумы
по информационной политике Антон Горелкин
.
"Помимо открытия локальных офисов нам, безусловно, стоит думать над штрафными санкциями, сегодня они крайне минимальны, и фактически те штрафные санкции, которые есть, иностранные платформы не замечают. Я считаю, что перспективен механизм оборотных штрафов, в правовом плане уже база определенная создана. Опять же здесь вопрос: от какого оборота считать штраф - оборот на локальных рынках иностранные компании не показывают. Соответственно, я думаю, надо прорабатывать историю, связанную со штрафными санкциями от мирового оборота компаний, и мы понимаем, что это будут штрафы, примерно схожие со штрафами Европейского союза в отношении иностранных платформ. Я считаю, что этот подход оправдан", - сказал депутат на круглом столе в Общественной палате.
Кроме того, парламентарий считает перспективной идею запретить рекламу в РФ иностранных платформ, которые нарушают национальное законодательство.
"Как администрировать это: есть несколько вариантов, в принципе мы не видим больших проблем, как администрировать. Я думаю, что здесь надо идти с российских компаний, которые там размещаются, сначала в виде рекомендаций, а затем и с точки зрения штрафных санкций запрещать им размещаться на иностранных платформах, которые исповедуют нигилистический подход в отношении нашего законодательства", - заключил Горелкин.