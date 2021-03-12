https://ria.ru/20210312/it-kompanii-1600897936.html

В Госдуме оценили ситуацию с работой зарубежных IT-компаний в России

В Госдуме оценили ситуацию с работой зарубежных IT-компаний в России

Необходимость принуждения зарубежных IT-компаний открывать локальные офисы в России назрела, работа в этом направлении ведётся, заявил член комитета Госдумы по... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T11:25

2021-03-12T11:25

2021-03-12T11:25

антон горелкин

google

госдума рф

apple

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Необходимость принуждения зарубежных IT-компаний открывать локальные офисы в России назрела, работа в этом направлении ведётся, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин."Назрела необходимость принуждения иностранных платформ, которые работают в России, зарабатывают здесь деньги, отрывать полноценные локальные офисы, потому что сегодня нам, я имею в виду российским властям, фактически не с кем вести диалог по широкому кругу вопросов: если где-то и есть представители, там Apple, Google - их GR-специалисты сильно ущемлены в правах, и многие из них даже не имеют права участвовать в таких дискуссиях... Открытие представительств - назревшая необходимость, и работа такая ведется", - сказал Горелкин на круглом столе в Общественной палате.Депутат отметил, что сегодня, конечно, всем очевидно, что российские IT-компании по сравнению с иностранными платформами ущемлены в своих правах, потому что многие иностранные платформы действуют без оглядки на российское законодательство.

https://ria.ru/20210312/blokirovka-1600890278.html

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антон горелкин, google, госдума рф, apple, в мире