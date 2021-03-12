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В Госдуме оценили ситуацию с работой зарубежных IT-компаний в России
В Госдуме оценили ситуацию с работой зарубежных IT-компаний в России
Необходимость принуждения зарубежных IT-компаний открывать локальные офисы в России назрела, работа в этом направлении ведётся, заявил член комитета Госдумы по... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:25
2021-03-12T11:25
антон горелкин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Необходимость принуждения зарубежных IT-компаний открывать локальные офисы в России назрела, работа в этом направлении ведётся, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин."Назрела необходимость принуждения иностранных платформ, которые работают в России, зарабатывают здесь деньги, отрывать полноценные локальные офисы, потому что сегодня нам, я имею в виду российским властям, фактически не с кем вести диалог по широкому кругу вопросов: если где-то и есть представители, там Apple, Google - их GR-специалисты сильно ущемлены в правах, и многие из них даже не имеют права участвовать в таких дискуссиях... Открытие представительств - назревшая необходимость, и работа такая ведется", - сказал Горелкин на круглом столе в Общественной палате.Депутат отметил, что сегодня, конечно, всем очевидно, что российские IT-компании по сравнению с иностранными платформами ущемлены в своих правах, потому что многие иностранные платформы действуют без оглядки на российское законодательство.
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антон горелкин, google, госдума рф, apple, в мире

В Госдуме оценили ситуацию с работой зарубежных IT-компаний в России

11:25 12.03.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Необходимость принуждения зарубежных IT-компаний открывать локальные офисы в России назрела, работа в этом направлении ведётся, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
"Назрела необходимость принуждения иностранных платформ, которые работают в России, зарабатывают здесь деньги, отрывать полноценные локальные офисы, потому что сегодня нам, я имею в виду российским властям, фактически не с кем вести диалог по широкому кругу вопросов: если где-то и есть представители, там Apple, Google - их GR-специалисты сильно ущемлены в правах, и многие из них даже не имеют права участвовать в таких дискуссиях... Открытие представительств - назревшая необходимость, и работа такая ведется", - сказал Горелкин на круглом столе в Общественной палате.
Депутат отметил, что сегодня, конечно, всем очевидно, что российские IT-компании по сравнению с иностранными платформами ущемлены в своих правах, потому что многие иностранные платформы действуют без оглядки на российское законодательство.
Член комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
10:48
В ОП предложили разрешить блокировку транзакций в адрес IT-компаний
 
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