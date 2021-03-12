https://ria.ru/20210312/investitsii-1600941262.html

В Нижегородской области выросли инвестиции в производство лекарств

В Нижегородской области выросли инвестиции в производство лекарств

Инвестиции в производство лекарств в Нижегородской области по итогам 2020 года выросли в 48 раз, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T14:36

2021-03-12T14:36

2021-03-12T14:36

нижегородская область

глеб никитин

нижегородская область

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар — РИА Новости. Инвестиции в производство лекарств в Нижегородской области по итогам 2020 года выросли в 48 раз, заявил глава региона Глеб Никитин.Крупные и средние предприятия Нижегородской области по итогам 2020 года направили на развитие обрабатывающих производств 143 миллиарда рублей инвестиций. Как сообщил губернатор Нижегородской области, этот показатель вырос на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в сопоставимых ценах."Более 53% инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий приходится на развитие обрабатывающих производств. Объем вложений в производство лекарственных средств в регионе превысил 40 миллиардов рублей и вырос в 48 раз по сравнению с 2019 годом. Это беспрецедентный случай. Нижегородская фармацевтическая отрасль быстро отреагировала на вызовы пандемии, обеспечив и собственные потребности, и потребности других регионов страны", – цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Он отметил, что значительный рост инвестиционной активности отмечался в таких крупных отраслях, как производство машин и оборудования (в 1,5 раза), металлургическое производство (в 1,3 раза), производство напитков (в 1,2 раза) и нефтепродуктов (на 7,1%).Подчеркивается, что в большинстве случаев (около 62% в объеме инвестиций крупных и средних организаций) в качестве источника финансирования использовались собственные средства предприятий, 38% составили привлеченные инвестиции. В привлеченных со стороны средствах 43,6% пришлось на бюджетные ассигнования, 44,6% – на банковские кредиты и 2% – на заемные средства других организаций.Объем инвестиций в основной капитал всех предприятий в Нижегородской области по итогам 2020 года составил 383,1 миллиарда рублей, что больше на 20,6%, чем за 2019 год, в сопоставимых ценах. "Это значительно выше среднероссийского показателя. Нижегородская область сохранила свою инвестиционную привлекательность даже в условиях пандемии. Это свидетельство доверия крупного и среднего бизнеса к региону", - отметил Никитин.

https://ria.ru/20210311/konkurs-1600812144.html

https://ria.ru/20210305/investitsii-1600123682.html

нижегородская область

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глеб никитин, нижегородская область, экономика