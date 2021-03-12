https://ria.ru/20210312/gips-1600994052.html

Суд в Пензе поднял выплату матери, сын которой умер после наложения гипса

Суд в Пензе поднял выплату матери, сын которой умер после наложения гипса

Пензенский областной суд увеличил до 2 миллионов рублей компенсацию детской областной больницы в пользу местной жительницы, потерявшей шестилетнего сына,... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T18:10

2021-03-12T18:10

2021-03-12T18:10

здоровье - общество

пенза

происшествия

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САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости. Пензенский областной суд увеличил до 2 миллионов рублей компенсацию детской областной больницы в пользу местной жительницы, потерявшей шестилетнего сына, который умер через два дня после того, как ему наложили гипс на сломанную руку, сообщила прокуратура региона.Ранее следствие сообщало, что 6 октября 2018 года мальчик поступил в травмпункт областной детской больницы с переломом руки, ему наложили гипс и отпустили домой. На следующий день мальчика вновь доставили на "скорой" в травмпункт с жалобами на высокую температуру, отечность и болезненность пальцев руки, но заведующий травмпунктом недооценил степень тяжести состояния ребенка и вновь отправил его домой. В ночь на 8 октября мальчика еще раз на "скорой" привезли в больницу, где он спустя несколько часов скончался от синдрома сдавливания мягких тканей руки с осложнениями.В феврале 2020 года врач был приговорен к полутора годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. В октябре Ленинский райсуд Пензы взыскал с больницы в пользу матери мальчика компенсацию морального вреда в сумме 1,2 миллиона рублей, тогда как сумма иска была заявлена в 5 миллионов рублей."В апелляционной жалобе истицы и представлении прокурора Ленинского района Пензы размер компенсации морального вреда был оспорен. С учетом обстоятельств дела, степени нравственных страданий потерпевшей, в соответствии с положениями гражданского законодательства судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда изменила решение районного суда, увеличив размер подлежащего взысканию в пользу истицы морального вреда до 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Решение суда вступило в законную силу.

https://radiosputnik.ria.ru/20191226/1562885466.html

https://ria.ru/20190915/1558707577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, пенза, происшествия