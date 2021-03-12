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Суд в Пензе поднял выплату матери, сын которой умер после наложения гипса
Суд в Пензе поднял выплату матери, сын которой умер после наложения гипса
Пензенский областной суд увеличил до 2 миллионов рублей компенсацию детской областной больницы в пользу местной жительницы, потерявшей шестилетнего сына,... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T18:10
2021-03-12T18:10
здоровье - общество
пенза
происшествия
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САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости. Пензенский областной суд увеличил до 2 миллионов рублей компенсацию детской областной больницы в пользу местной жительницы, потерявшей шестилетнего сына, который умер через два дня после того, как ему наложили гипс на сломанную руку, сообщила прокуратура региона.Ранее следствие сообщало, что 6 октября 2018 года мальчик поступил в травмпункт областной детской больницы с переломом руки, ему наложили гипс и отпустили домой. На следующий день мальчика вновь доставили на "скорой" в травмпункт с жалобами на высокую температуру, отечность и болезненность пальцев руки, но заведующий травмпунктом недооценил степень тяжести состояния ребенка и вновь отправил его домой. В ночь на 8 октября мальчика еще раз на "скорой" привезли в больницу, где он спустя несколько часов скончался от синдрома сдавливания мягких тканей руки с осложнениями.В феврале 2020 года врач был приговорен к полутора годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. В октябре Ленинский райсуд Пензы взыскал с больницы в пользу матери мальчика компенсацию морального вреда в сумме 1,2 миллиона рублей, тогда как сумма иска была заявлена в 5 миллионов рублей."В апелляционной жалобе истицы и представлении прокурора Ленинского района Пензы размер компенсации морального вреда был оспорен. С учетом обстоятельств дела, степени нравственных страданий потерпевшей, в соответствии с положениями гражданского законодательства судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда изменила решение районного суда, увеличив размер подлежащего взысканию в пользу истицы морального вреда до 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Решение суда вступило в законную силу.
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здоровье - общество, пенза, происшествия

Суд в Пензе поднял выплату матери, сын которой умер после наложения гипса

18:10 12.03.2021
 
© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Depositphotos / aa-w
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САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости. Пензенский областной суд увеличил до 2 миллионов рублей компенсацию детской областной больницы в пользу местной жительницы, потерявшей шестилетнего сына, который умер через два дня после того, как ему наложили гипс на сломанную руку, сообщила прокуратура региона.
Ранее следствие сообщало, что 6 октября 2018 года мальчик поступил в травмпункт областной детской больницы с переломом руки, ему наложили гипс и отпустили домой. На следующий день мальчика вновь доставили на "скорой" в травмпункт с жалобами на высокую температуру, отечность и болезненность пальцев руки, но заведующий травмпунктом недооценил степень тяжести состояния ребенка и вновь отправил его домой. В ночь на 8 октября мальчика еще раз на "скорой" привезли в больницу, где он спустя несколько часов скончался от синдрома сдавливания мягких тканей руки с осложнениями.
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В феврале 2020 года врач был приговорен к полутора годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. В октябре Ленинский райсуд Пензы взыскал с больницы в пользу матери мальчика компенсацию морального вреда в сумме 1,2 миллиона рублей, тогда как сумма иска была заявлена в 5 миллионов рублей.
"В апелляционной жалобе истицы и представлении прокурора Ленинского района Пензы размер компенсации морального вреда был оспорен. С учетом обстоятельств дела, степени нравственных страданий потерпевшей, в соответствии с положениями гражданского законодательства судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда изменила решение районного суда, увеличив размер подлежащего взысканию в пользу истицы морального вреда до 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Решение суда вступило в законную силу.
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