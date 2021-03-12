https://ria.ru/20210312/germetichnost-1601031907.html

На МКС началась проверка герметичности российского отсека

На МКС началась проверка герметичности российского отсека

Экипаж Международной космической станции (МКС) закрыл люк в промежуточную камеру российского модуля "Звезда" для проверки ее герметичности после заделки двух... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T22:49

2021-03-12T22:49

2021-03-12T22:49

сергей кудь-сверчков

соити ногути

кэтлин рубинс

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) закрыл люк в промежуточную камеру российского модуля "Звезда" для проверки ее герметичности после заделки двух трещин, вызвавших утечку воздуха, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.Он добавил, что давление в промежуточной камере составляет 730 миллиметров ртутного столба.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС, помимо Рыжикова работает россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210311/kosmos-1600816333.html

https://ria.ru/20210303/kosmos-1599761633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, соити ногути, кэтлин рубинс, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса