https://ria.ru/20210312/frantsisk-1601012397.html

В Халдейской католической церкви оценили визит папы Римского в Ирак

В Халдейской католической церкви оценили визит папы Римского в Ирак

Визит папы Римского Франциска в Ирак стал историческим и исключительным. Он должен способствовать началу примирения и мирного сосуществования христиан и... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T19:41

2021-03-12T19:41

2021-03-12T19:41

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религия

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канада

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БЕЙРУТ, 12 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Визит папы Римского Франциска в Ирак стал историческим и исключительным. Он должен способствовать началу примирения и мирного сосуществования христиан и мусульман. Западные страны в свою очередь должны объединить усилия для восстановления пострадавших от войн стран Ближнего Востока, что будет способствовать возвращению людей домой, в том числе христиан, рассказал в интервью РИА Новости митрополит Халдейской католической церкви в Ливане Мишель Касарджи.В понедельник папа Франциск завершил апостольскую поездку в Ирак, которая продолжалась четыре дня. Он стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим родину Авраама."Папа Франциск встретился ранее с главой (духовного университета) Аль-Азхар а теперь с духовным лидером (шиитов Али – ред.) ас-Систани. Это представители двух крупнейших мусульманских течений - суннитов и шиитов. И мы надеемся, что будет развиваться взаимопонимание между всеми нами и между суннитами и шиитами тоже. Зачем нам убивать друг друга, если мы можем мирно сосуществовать. Мы должны любить друг друга не за принадлежность, а в первую очередь за то, что мы все люди. Уважая друг друга, мы сможем построить здоровое общество и государство", - сказал Касарджи.В феврале 2019 года в ходе своей апостольской поездки в Объединенные Арабские Эмираты папа Франциск встретился с верховным имамом одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских духовных университетов мира "Аль-Азхар" шейхом Ахмадом Аль Тайибом. Вместе с этим видным лидером суннитов понтифик подписал тогда "Документ о человеческом братстве ради мира во всем мире и совместной жизни". Во время визита в Ирак состоялась встреча с духовным лидером шиитов, аятоллой Али ас-Систани.По словам митрополита Халдейской церкви, одна из целей визита понтифика, была положить начало примирения между народами, проживающими в Ираке. В первую очередь, по его словам, в результате должно вернуться доверие иракцев друг к другу, и особенно это касается христиан и других меньшинств, которые сильно пострадали от рук террористов."Конечно, ощущается роль интересов сильных государств (в конфликтах в странах Ближнего Востока). Но западные страны, я считаю, должны помогать и делать все возможное, чтоб обеспечить безопасность народам, будь это иракцы, ливанцы или кто-то другой. Дайте им жить достойно в своей стране и, я вас уверяю, никто свою родину не покинет. Но людей лишили этого достоинства. Если все страны общими усилиями помогут восстановить инфраструктуру наших стран: Сирии, Ирака, Ливана и других, я вас уверяю, все вернутся и будут жить достойно и в безопасности - это самое важное", - подчеркнул Касарджи.Представитель Халдейской католической церкви, отметил, что визит Франциска в Ирак нес паломнический характер и намерения папы Римского, были "вакциной, состоящей из любви, сострадания и примирения".Беженец из христианской иракской общины, проживающий со своей семьей в Бейруте более семи лет - Асаад, в свою очередь рассказ РИА Новости, что у него и его супруги, как и у тысяч соотечественников, проживающих в Ливане, нет надежды на возвращение домой. Они лишь рассчитывают на то, что их дети смогут уехать в Европу или Северную Америку."Мы с большим уважением относимся к визиту папы. Но реальность гораздо трагичней. Мы бежали от того, что нас резали, грабили, убивали и сжигали наши храмы и дома. Сегодня нет ничего, что могло бы гарантировать нам достойную жизнь и безопасность на родине. Нам спокойней жить в Ливане в этих нищих условиях, чем в страхе дома. Мы чувствуем, что доживем свой век на чужбине и, к сожалению, визит папы не сможет в ближайшем будущем изменить реалии, происходящие в нашей стране", - поделился своим настроением Асаад.Представительница одной из общественных организаций, отвечающая за оказание помощи христианским семьям из Ирака, Лина Джордж рассказала в беседе с РИА Новости, что в Ливане проживает более пяти тысяч семей иракских христиан, подавляющее большинство состоят на учете в организациях при ООН и ждут пока им придет разрешение на эмиграцию. В большей степени, по ее словам, иракских христиан принимает Канада и Австралия, но также многие получают визы в страны ЕС.

https://ria.ru/20210308/frantsisk-1600359034.html

канада

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ливан

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религия, новости - религия и мировоззрение, франциск (хорхе марио бергольо), канада, австралия, ливан