https://ria.ru/20210312/forsazh9-1600841065.html

"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США

"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США

Девятая часть блокбастера "Форсаж-9" выйдет в России в прокат 20 мая, мировая премьера назначена на 25 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Universal... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T01:52

2021-03-12T01:52

2021-03-12T01:52

культура

кино и сериалы

новости культуры

вин дизель (марк синклер винсент)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Девятая часть блокбастера "Форсаж-9" выйдет в России в прокат 20 мая, мировая премьера назначена на 25 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Universal Pictures в России.Мировая премьера картины изначально была запланирована на 21 мая 2020 года, а затем неоднократно переносилась из-за пандемии."Релиз в России состоится 20 мая", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос о выходе картины в прокат.В девятой части блокбастера мирная жизнь Доминика Торетто (Вин Дизель) нарушается, когда кибертеррорист Сайфер решает отомстить Доминику за все свои провалы, произошедшие по его вине.

https://ria.ru/20201022/forsazh-1580784101.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, вин дизель (марк синклер винсент)