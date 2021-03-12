https://ria.ru/20210312/forsazh9-1600841065.html
"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
Девятая часть блокбастера "Форсаж-9" выйдет в России в прокат 20 мая, мировая премьера назначена на 25 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Universal... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T01:52
2021-03-12T01:52
2021-03-12T01:52
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новости культуры
вин дизель (марк синклер винсент)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Девятая часть блокбастера "Форсаж-9" выйдет в России в прокат 20 мая, мировая премьера назначена на 25 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Universal Pictures в России.Мировая премьера картины изначально была запланирована на 21 мая 2020 года, а затем неоднократно переносилась из-за пандемии."Релиз в России состоится 20 мая", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос о выходе картины в прокат.В девятой части блокбастера мирная жизнь Доминика Торетто (Вин Дизель) нарушается, когда кибертеррорист Сайфер решает отомстить Доминику за все свои провалы, произошедшие по его вине.
https://ria.ru/20201022/forsazh-1580784101.html
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кино и сериалы, новости культуры, вин дизель (марк синклер винсент)
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Девятая часть блокбастера "Форсаж-9" выйдет в России в прокат 20 мая, мировая премьера назначена на 25 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Universal Pictures в России.
Мировая премьера картины изначально была запланирована на 21 мая 2020 года, а затем неоднократно переносилась из-за пандемии.
"Релиз в России состоится 20 мая", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос о выходе картины в прокат.
В девятой части блокбастера мирная жизнь Доминика Торетто (Вин Дизель) нарушается, когда кибертеррорист Сайфер решает отомстить Доминику за все свои провалы, произошедшие по его вине.