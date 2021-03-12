https://ria.ru/20210312/film-1600968457.html

Толстой оценил ограничение доступа к фильму "Крым. Путь на Родину"

Толстой оценил ограничение доступа к фильму "Крым. Путь на Родину"

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что весь шум вокруг ограничения доступа к фильму "Крым. Путь на Родину" только привлечёт к нему ещё большее внимание. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:35

2021-03-12T16:35

2021-03-12T16:35

андрей кондрашов

петр толстой

youtube

вгтрк

госдума рф

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в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что весь шум вокруг ограничения доступа к фильму "Крым. Путь на Родину" только привлечёт к нему ещё большее внимание.YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24", автором которого является первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов; сам он в беседе с РИА Новости связал это с предстоящей годовщиной воссоединения Крыма с Россией и сказал, что YouTube его не уведомлял о решении."Решение видеохостинга YouTube пометить документальный фильм журналиста Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" как "неприемлемый или оскорбительный" – это яркая иллюстрация двойных стандартов, когда одни фильмы, например, про Беслан администрация видеохостинга блокирует, а те, в которых в трагедии обвиняются российские власти – нет. При этом в обоих случаях использованы одни и те же фрагменты документальной хроники. Очень удобно – всегда можно прикрыться позицией пользователей и сказать, что решение приняло сообщество, а в фильме использованы "шокирующие кадры", - написал политик в Telegram.Однако, по мнению Толстого, для подавляющего большинства русских людей нет ничего оскорбительного в документальном фильме про Крым, потому что в нём рассказывается правда."А вот на Западе не хотят смириться с мыслью, что полуостров вернулся в родную гавань и останется в ней навсегда. А придётся. По большому счёту, вся эта шумиха вокруг фильма только привлечёт к нему ещё большее внимание", - заключил Толстой.

https://ria.ru/20210312/blokirovka-1600947140.html

https://ria.ru/20210312/film-1600907687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей кондрашов, петр толстой, youtube, вгтрк, госдума рф, беслан, в мире