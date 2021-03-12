Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210312/film-1600968457.html
Толстой оценил ограничение доступа к фильму "Крым. Путь на Родину"
Толстой оценил ограничение доступа к фильму "Крым. Путь на Родину"
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что весь шум вокруг ограничения доступа к фильму "Крым. Путь на Родину" только привлечёт к нему ещё большее внимание. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:35
2021-03-12T16:35
андрей кондрашов
петр толстой
youtube
вгтрк
госдума рф
беслан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564015023_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_6f432e420b1ddbe17a29d6c290b85cf3.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что весь шум вокруг ограничения доступа к фильму "Крым. Путь на Родину" только привлечёт к нему ещё большее внимание.YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24", автором которого является первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов; сам он в беседе с РИА Новости связал это с предстоящей годовщиной воссоединения Крыма с Россией и сказал, что YouTube его не уведомлял о решении."Решение видеохостинга YouTube пометить документальный фильм журналиста Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" как "неприемлемый или оскорбительный" – это яркая иллюстрация двойных стандартов, когда одни фильмы, например, про Беслан администрация видеохостинга блокирует, а те, в которых в трагедии обвиняются российские власти – нет. При этом в обоих случаях использованы одни и те же фрагменты документальной хроники. Очень удобно – всегда можно прикрыться позицией пользователей и сказать, что решение приняло сообщество, а в фильме использованы "шокирующие кадры", - написал политик в Telegram.Однако, по мнению Толстого, для подавляющего большинства русских людей нет ничего оскорбительного в документальном фильме про Крым, потому что в нём рассказывается правда."А вот на Западе не хотят смириться с мыслью, что полуостров вернулся в родную гавань и останется в ней навсегда. А придётся. По большому счёту, вся эта шумиха вокруг фильма только привлечёт к нему ещё большее внимание", - заключил Толстой.
https://ria.ru/20210312/blokirovka-1600947140.html
https://ria.ru/20210312/film-1600907687.html
беслан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564015023_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1221ba88cfe71736844d546e14f3710c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей кондрашов, петр толстой, youtube, вгтрк, госдума рф, беслан, в мире

Толстой оценил ограничение доступа к фильму "Крым. Путь на Родину"

16:35 12.03.2021
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что весь шум вокруг ограничения доступа к фильму "Крым. Путь на Родину" только привлечёт к нему ещё большее внимание.
YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24", автором которого является первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов; сам он в беседе с РИА Новости связал это с предстоящей годовщиной воссоединения Крыма с Россией и сказал, что YouTube его не уведомлял о решении.
Фильм Крым. Путь на Родину на странице канала Россия 24 на YouTube с пометкой об ограничении - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
Вчера, 15:12
Google объяснил ограничение доступа к фильму "Крым. Путь на Родину"
"Решение видеохостинга YouTube пометить документальный фильм журналиста Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" как "неприемлемый или оскорбительный" – это яркая иллюстрация двойных стандартов, когда одни фильмы, например, про Беслан администрация видеохостинга блокирует, а те, в которых в трагедии обвиняются российские власти – нет. При этом в обоих случаях использованы одни и те же фрагменты документальной хроники. Очень удобно – всегда можно прикрыться позицией пользователей и сказать, что решение приняло сообщество, а в фильме использованы "шокирующие кадры", - написал политик в Telegram.
Однако, по мнению Толстого, для подавляющего большинства русских людей нет ничего оскорбительного в документальном фильме про Крым, потому что в нём рассказывается правда.
"А вот на Западе не хотят смириться с мыслью, что полуостров вернулся в родную гавань и останется в ней навсегда. А придётся. По большому счёту, вся эта шумиха вокруг фильма только привлечёт к нему ещё большее внимание", - заключил Толстой.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
Вчера, 12:10
Пушков объяснил ограничение доступа к фильму "Крым. Путь на Родину"
 
Андрей КондрашовПетр ТолстойYouTubeВГТРКГосдума РФБесланВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:45Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве
04:32Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19
03:48Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России
03:09Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов
02:29Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19
02:26Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
02:14Финансист рассказал, кому нужна анонимная банковская карта
02:11Как похудеть после ковида без ущерба для здоровья
01:53В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca
01:42Китаец назвал самые вкусные российские сладости
01:35В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек
01:21В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
01:13Специалист назвал баги, которые могут сломать смартфон за секунды
01:13Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России
01:02Ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн
00:35СК показал кадры задержания зампредседателя правительства Ставрополья
23:56Во Франции число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона
23:49Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда
23:49В ЛНР назвали причину обострения обстановки в Донбассе
23:40В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами
Лента новостейМолния