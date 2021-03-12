Толстой оценил ограничение доступа к фильму "Крым. Путь на Родину"
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что весь шум вокруг ограничения доступа к фильму "Крым. Путь на Родину" только привлечёт к нему ещё большее внимание.
YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24", автором которого является первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов; сам он в беседе с РИА Новости связал это с предстоящей годовщиной воссоединения Крыма с Россией и сказал, что YouTube его не уведомлял о решении.
"Решение видеохостинга YouTube пометить документальный фильм журналиста Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" как "неприемлемый или оскорбительный" – это яркая иллюстрация двойных стандартов, когда одни фильмы, например, про Беслан администрация видеохостинга блокирует, а те, в которых в трагедии обвиняются российские власти – нет. При этом в обоих случаях использованы одни и те же фрагменты документальной хроники. Очень удобно – всегда можно прикрыться позицией пользователей и сказать, что решение приняло сообщество, а в фильме использованы "шокирующие кадры", - написал политик в Telegram.
Однако, по мнению Толстого, для подавляющего большинства русских людей нет ничего оскорбительного в документальном фильме про Крым, потому что в нём рассказывается правда.
"А вот на Западе не хотят смириться с мыслью, что полуостров вернулся в родную гавань и останется в ней навсегда. А придётся. По большому счёту, вся эта шумиха вокруг фильма только привлечёт к нему ещё большее внимание", - заключил Толстой.