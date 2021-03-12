https://ria.ru/20210312/elektrichestvo-1600978177.html
Ученые выявили связь между заживлением ран и электричеством
Ученые выявили связь между заживлением ран и электричеством
Электрическая стимуляция может помочь кровеносным сосудам переносить лейкоциты и кислород к ранам, ускоряя их заживление. К такому выводу пришли ученые в... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T17:27
2021-03-12T17:27
2021-03-12T17:27
лейкоциты
кислород
огайо
электричество
кровь
наука
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Электрическая стимуляция может помочь кровеносным сосудам переносить лейкоциты и кислород к ранам, ускоряя их заживление. К такому выводу пришли ученые в исследовании, опубликованном в журнале Lab on a Chip Королевского химического общества.Достигается это за счет увеличения проницаемости сосудов — физического маркера, указывающего на их возможный рост и восстановление.Один из авторов работы, доцент кафедры механической и аэрокосмической техники в университете штата Огайо Шарья Пракаш пояснила, что при травмах в месте раны разрушается архитектура кровеносных сосудов, из-за чего меняется процесс доставки лейкоцитов и кислорода.Однако изменение проницаемости сосудов ускоряет доставку клеток, хотя пока и нет объяснения, почему это происходит. Электричество, как считают ученые, влияет на белки, удерживающие клетки кровеносных сосудов вместе."Первоначальные исследования впечатляют, и на следующем этапе будет изучаться возможность выращивания новых сосудов", — пояснила она.
https://ria.ru/20210307/rak-1600239158.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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лейкоциты, кислород, огайо, электричество, кровь, наука
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Электрическая стимуляция может помочь кровеносным
сосудам переносить лейкоциты
и кислород
к ранам, ускоряя их заживление. К такому выводу пришли ученые в исследовании, опубликованном в журнале Lab on a Chip
Королевского химического общества.
Достигается это за счет увеличения проницаемости сосудов — физического маркера, указывающего на их возможный рост и восстановление.
Один из авторов работы, доцент кафедры механической и аэрокосмической техники в университете штата Огайо Шарья Пракаш пояснила, что при травмах в месте раны разрушается архитектура кровеносных сосудов, из-за чего меняется процесс доставки лейкоцитов и кислорода.
Однако изменение проницаемости сосудов ускоряет доставку клеток, хотя пока и нет объяснения, почему это происходит. Электричество, как считают ученые, влияет на белки, удерживающие клетки кровеносных сосудов вместе.
"Первоначальные исследования впечатляют, и на следующем этапе будет изучаться возможность выращивания новых сосудов", — пояснила она.