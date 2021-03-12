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Впервые после распада СССР. Какой рекорд поставил экспорт в 2020-м
Впервые после распада СССР. Какой рекорд поставил экспорт в 2020-м
Россия экспортировала продуктов больше, чем импортировала, — впервые в постсоветской истории. Этому способствовало то, что из-за пандемии многие страны закупали РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T08:00
2021-03-12T10:39
импорт
цены
экономика
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Россия экспортировала продуктов больше, чем импортировала, — впервые в постсоветской истории. Этому способствовало то, что из-за пандемии многие страны закупали продовольствие на черный день. Повышенным спросом пользовались отечественное подсолнечное масло, говядина и мясо птицы, молочная и кондитерская продукция, даже консервы. Почему при таких результатах цены на полках российских магазинов только растут, выяснило РИА Новости.Закупились про запасПо данным федерального центра "Агроэкспорт" Министерства сельского хозяйства, в прошлом году экспортировали 79 миллионов тонн продовольствия на 30,7 миллиарда долларов. Это на 20 процентов больше, чем в 2019-м. Причем как в денежном, так и в натуральном выражении.В эпидемию российские продукты приобретали про запас, отмечают в Минсельхозе. Импорт, по данным Росстата, — 29,7 миллиарда долларов. Таким образом, страна заработала больше, чем потратила. Впервые после распада СССР.В министерстве это объясняют хорошим урожаем. Несмотря на непогоду — рекорд по рапсу, рису, гречихе. Не отставал и мясо-молочный сектор. Продуктов хватило и на внутреннее потребление, и на экспорт. Отечественную сельхозпродукцию приобретали 150 стран. Положительная динамика по всем основным группам товаров: зерно, масложировая, мясная продукция, "молочка". Кроме того — кондитерские изделия, консервы, напитки.Минус (в денежном выражении) лишь в сегменте рыбы и морепродуктов. Из-за пандемии не работал общепит, упала покупательская способность, резко просел спрос, и, как следствие, обвалились цены. К примеру, серьезно подешевел минтай, один из главных промысловых ресурсов России.А вот другой отечественный товар шел на ура. Так, масложировой продукции продали на пять миллиардов долларов. Прежде всего — подсолнечного масла. Экспорт мяса принес 887 миллионов — помогло открытие рынка Китая для российской говядины и мяса птицы."Молочка" стала конкурентоспособной за границей из-за девальвации рубля, и ею закупились на 318 миллионов долларов — в основном Казахстан, Белоруссия и Украина. В ближнее зарубежье отправляли "кондитерку", сахар и напитки. В целом пищевая и перерабатывающая промышленность заработали за границей четыре с половиной миллиарда долларов.Традиционно львиная доля зарубежных поставок приходится на зерно: 49 миллионов тонн на десять миллиардов долларов. Среди главных клиентов — Турция, раскошелившаяся почти на два миллиарда. В первой тройке — Казахстан. А лидирует Китай.Следом за мировыми ценамиВ 2018-м Владимир Путин поставил задачу наращивать экспорт сельхозпродукции. К 2024-му Россия должна увеличить поставки за рубеж в 2,2 раза, до 45 миллиардов долларов.Однако в конце минувшего года президента возмутил рост цен внутри страны на продукты, которые активно вывозят. Сахар подорожал на 72 процента, подсолнечное масло — на 24. Глава государства увидел в этом "попытку подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности"."Это действительно было связано с увеличением поставок за рубеж в ущерб внутреннему рынку. Экспорт стал привлекательнее из-за роста мировых цен, а производители компенсируют "недополученные" во внутренней рознице доходы за счет потребителей", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Сказалось и ослабление рубля. Дорожают импортное сырье, комплектующие для оборудования аграрно-промышленного комплекса. К тому же увеличился налог на добавленную стоимость.Однако положение постепенно улучшается. К 1 марта по сравнению с концом декабря молоко подорожало на 0,4 процента, мясо и хлеб — примерно на один, вареная колбаса — на 0,8, крупы — на 0,7-0,9, макароны — на 2,4. Вот только курятина — более чем на восемь процентов.Цены взяли на контрольПосле критики президента кабинет министров принял меры: производители договорились с торговыми сетями на три месяца зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло. "Причем товары из продажи не исчезли. Вполне вероятно, без административного регулирования получилось бы почти так же — в пределах общего подорожания продовольствия. Цены и без того были на максимуме. В них уже заложили ослабление рубля", — продолжает Марк Гойхман.Кроме того, установили квоту на экспорт зерна. С 15 февраля по 30 июня можно вывезти 17,5 миллиона тонн. В частности, пшеница, отгруженная за рубеж в пределах квоты, до 30 июня облагается пошлиной 50 евро за тонну. С 15 марта вводят сбор на кукурузу (25 евро за тонну) и ячмень (десять евро за тонну).Поэтому в 2021-м заметного роста поставок не ожидается. Усилия по стабилизации цен внутри страны не способствуют экспорту."Но не стоит забывать, что в экономике США накапливается денежная масса, которая по совместительству — мировая валюта. Поэтому неизбежны инфляционные явления на рынках, как в 2008-2009-м. И продовольствие не исключение", — отмечает Сергей Черников, кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН.Премьер-министр Михаил Мишустин, чтобы не допустить повторения резкого подорожания внутри страны, поручил отслеживать цены на товары и услуги. Мониторингом займутся Минэкономразвития, Росстат и Федеральная антимонопольная служба. За конкретные товары ответят профильные органы, обязанные фиксировать рост цен, превышающий инфляцию, и соответствующие риски. Информацию необходимо сообщать в министерства. Там, в свою очередь, должны представить правительству предложения по исправлению ситуации.Для этого у кабинета министров достаточно инструментов — не административных, а экономических. В частности — тарифные, антимонопольные, налоговые меры, специализированные госзакупки у оптовиков, субсидии.Придется ли правительству к ним прибегнуть, покажет время. Может быть, обойдется.
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импорт, цены, экономика

Впервые после распада СССР. Какой рекорд поставил экспорт в 2020-м

08:00 12.03.2021 (обновлено: 10:39 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Россия экспортировала продуктов больше, чем импортировала, — впервые в постсоветской истории. Этому способствовало то, что из-за пандемии многие страны закупали продовольствие на черный день. Повышенным спросом пользовались отечественное подсолнечное масло, говядина и мясо птицы, молочная и кондитерская продукция, даже консервы. Почему при таких результатах цены на полках российских магазинов только растут, выяснило РИА Новости.

Закупились про запас

По данным федерального центра "Агроэкспорт" Министерства сельского хозяйства, в прошлом году экспортировали 79 миллионов тонн продовольствия на 30,7 миллиарда долларов. Это на 20 процентов больше, чем в 2019-м. Причем как в денежном, так и в натуральном выражении.
В эпидемию российские продукты приобретали про запас, отмечают в Минсельхозе. Импорт, по данным Росстата, — 29,7 миллиарда долларов. Таким образом, страна заработала больше, чем потратила. Впервые после распада СССР.
В министерстве это объясняют хорошим урожаем. Несмотря на непогоду — рекорд по рапсу, рису, гречихе. Не отставал и мясо-молочный сектор. Продуктов хватило и на внутреннее потребление, и на экспорт. Отечественную сельхозпродукцию приобретали 150 стран. Положительная динамика по всем основным группам товаров: зерно, масложировая, мясная продукция, "молочка". Кроме того — кондитерские изделия, консервы, напитки.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГречневая крупа на полке магазина
Гречневая крупа на полке магазина - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Гречневая крупа на полке магазина
Минус (в денежном выражении) лишь в сегменте рыбы и морепродуктов. Из-за пандемии не работал общепит, упала покупательская способность, резко просел спрос, и, как следствие, обвалились цены. К примеру, серьезно подешевел минтай, один из главных промысловых ресурсов России.
А вот другой отечественный товар шел на ура. Так, масложировой продукции продали на пять миллиардов долларов. Прежде всего — подсолнечного масла. Экспорт мяса принес 887 миллионов — помогло открытие рынка Китая для российской говядины и мяса птицы.
"Молочка" стала конкурентоспособной за границей из-за девальвации рубля, и ею закупились на 318 миллионов долларов — в основном Казахстан, Белоруссия и Украина. В ближнее зарубежье отправляли "кондитерку", сахар и напитки. В целом пищевая и перерабатывающая промышленность заработали за границей четыре с половиной миллиарда долларов.
Традиционно львиная доля зарубежных поставок приходится на зерно: 49 миллионов тонн на десять миллиардов долларов. Среди главных клиентов — Турция, раскошелившаяся почти на два миллиарда. В первой тройке — Казахстан. А лидирует Китай.

Следом за мировыми ценами

В 2018-м Владимир Путин поставил задачу наращивать экспорт сельхозпродукции. К 2024-му Россия должна увеличить поставки за рубеж в 2,2 раза, до 45 миллиардов долларов.
Однако в конце минувшего года президента возмутил рост цен внутри страны на продукты, которые активно вывозят. Сахар подорожал на 72 процента, подсолнечное масло — на 24. Глава государства увидел в этом "попытку подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМешки с сахаром на полке магазина
Мешки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Мешки с сахаром на полке магазина
"Это действительно было связано с увеличением поставок за рубеж в ущерб внутреннему рынку. Экспорт стал привлекательнее из-за роста мировых цен, а производители компенсируют "недополученные" во внутренней рознице доходы за счет потребителей", — говорит Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
Сказалось и ослабление рубля. Дорожают импортное сырье, комплектующие для оборудования аграрно-промышленного комплекса. К тому же увеличился налог на добавленную стоимость.
Однако положение постепенно улучшается. К 1 марта по сравнению с концом декабря молоко подорожало на 0,4 процента, мясо и хлеб — примерно на один, вареная колбаса — на 0,8, крупы — на 0,7-0,9, макароны — на 2,4. Вот только курятина — более чем на восемь процентов.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПолка с макаронными изделиями в продуктовом магазине
Полка с макаронными изделиями в продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Полка с макаронными изделиями в продуктовом магазине

Цены взяли на контроль

После критики президента кабинет министров принял меры: производители договорились с торговыми сетями на три месяца зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло. "Причем товары из продажи не исчезли. Вполне вероятно, без административного регулирования получилось бы почти так же — в пределах общего подорожания продовольствия. Цены и без того были на максимуме. В них уже заложили ослабление рубля", — продолжает Марк Гойхман.
Кроме того, установили квоту на экспорт зерна. С 15 февраля по 30 июня можно вывезти 17,5 миллиона тонн. В частности, пшеница, отгруженная за рубеж в пределах квоты, до 30 июня облагается пошлиной 50 евро за тонну. С 15 марта вводят сбор на кукурузу (25 евро за тонну) и ячмень (десять евро за тонну).
Поэтому в 2021-м заметного роста поставок не ожидается. Усилия по стабилизации цен внутри страны не способствуют экспорту.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОтгрузка зерна на экспорт
Отгрузка зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Отгрузка зерна на экспорт
"Но не стоит забывать, что в экономике США накапливается денежная масса, которая по совместительству — мировая валюта. Поэтому неизбежны инфляционные явления на рынках, как в 2008-2009-м. И продовольствие не исключение", — отмечает Сергей Черников, кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН.
Премьер-министр Михаил Мишустин, чтобы не допустить повторения резкого подорожания внутри страны, поручил отслеживать цены на товары и услуги. Мониторингом займутся Минэкономразвития, Росстат и Федеральная антимонопольная служба. За конкретные товары ответят профильные органы, обязанные фиксировать рост цен, превышающий инфляцию, и соответствующие риски. Информацию необходимо сообщать в министерства. Там, в свою очередь, должны представить правительству предложения по исправлению ситуации.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБутылки с растительным маслом на полке магазина
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Бутылки с растительным маслом на полке магазина
Для этого у кабинета министров достаточно инструментов — не административных, а экономических. В частности — тарифные, антимонопольные, налоговые меры, специализированные госзакупки у оптовиков, субсидии.
Придется ли правительству к ним прибегнуть, покажет время. Может быть, обойдется.
Покупатель в продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 08:00
Цены упадут, но сначала взлетят. Что происходит с инфляцией в России
 
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