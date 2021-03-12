https://ria.ru/20210312/diplomat-1600899561.html
Поляки удивились причине высылки российского консула из Познани
Поляки удивились причине высылки российского консула из Познани
Читатели польского портала Interia активно обсуждают причины высылки российского дипломата из Познани якобы за нарушение ограничений по COVID-19. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:33
2021-03-12T11:33
2021-03-12T11:33
станислав жарин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
польша
калининградская область
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Читатели польского портала Interia активно обсуждают причины высылки российского дипломата из Познани якобы за нарушение ограничений по COVID-19.Ранее консула России в Познани выслали из Польши. Изначально сообщалось, что это стало ответом на высылку польского дипломата. Однако издание приводит заявление пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, в котором утверждается, что россиянин создавал эпидемиологическую угрозу из-за посещения общественных мест после получения положительного теста на COVID-19.В ответ на это один из читателей отметил, что если бы это был не российский, а американский консул, то он наверняка бы остался.Другой пользователь призвал Польшу пересмотреть текущий политический курс."Скоро Польша станет страной, окруженной врагами, и поляки сами в этом виноваты. Пора одуматься, пока не поздно", - написал он."Ранее утверждалось, что безопасности Польши угрожает одна разведывательная рота, переброшенная в Калининградскую область, а сейчас, оказывается, достаточно одного консула", - заключил другой читатель.В феврале МИД России объявил участвовавших в несогласованных акциях в России дипломатов из Швеции, Польши и Германии персонами нон грата и предписал им покинуть страну.
https://ria.ru/20210310/potok-1600561713.html
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станислав жарин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, польша, калининградская область, познань, в мире