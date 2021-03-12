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Детей предложили помещать в центры для нарушителей по согласию родителей
Детей предложили помещать в центры для нарушителей по согласию родителей
Министерство просвещения РФ видит, что сейчас есть запрос на помещение детей в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей не только по... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:13
2021-03-12T16:13
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Министерство просвещения РФ видит, что сейчас есть запрос на помещение детей в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей не только по решению суда, но и с согласия родителей, заявил замглавы ведомства Денис Грибов."Можно было бы в максимальной степени раздвинуть границы, пересмотреть смысл содержания, деятельности центров временного содержания. Может, провокационную вещь скажу, может, даже обсуждалась, можно скорректировать законодательство и допустить возможность помещения детей не только по решению суда, а, может быть, по согласию родителей. Потребность такая, на самом деле существует", - рассказал Грибов в ходе круглого стола на тему "Работа с несовершеннолетними по профилактике правонарушений в учреждениях временного содержания".Он отметил, что порой родители не знают, что делать с ребенком, которому не получается объяснить, что можно делать, а что нельзя, который начинает делать все то, что ему говорят не делать. По мнению Грибова, единственное, что может повлиять на него в такой ситуации - это замещение деструктивной повестки, которая у ребенка в голове, на позитивную.Замминистра также добавил, что Минпросвещения со своей стороны готово поддержать МВД, которому подчиняются эти центры, методической помощью, кадровым обеспечением, готово подключиться к совместной работе, чтобы создать еще одну сетку точек правильного конструктивного воздействия на ребенка.
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество

Детей предложили помещать в центры для нарушителей по согласию родителей

16:13 12.03.2021
 
© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Depositphotos / stokkete
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Министерство просвещения РФ видит, что сейчас есть запрос на помещение детей в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей не только по решению суда, но и с согласия родителей, заявил замглавы ведомства Денис Грибов.
"Можно было бы в максимальной степени раздвинуть границы, пересмотреть смысл содержания, деятельности центров временного содержания. Может, провокационную вещь скажу, может, даже обсуждалась, можно скорректировать законодательство и допустить возможность помещения детей не только по решению суда, а, может быть, по согласию родителей. Потребность такая, на самом деле существует", - рассказал Грибов в ходе круглого стола на тему "Работа с несовершеннолетними по профилактике правонарушений в учреждениях временного содержания".
Он отметил, что порой родители не знают, что делать с ребенком, которому не получается объяснить, что можно делать, а что нельзя, который начинает делать все то, что ему говорят не делать. По мнению Грибова, единственное, что может повлиять на него в такой ситуации - это замещение деструктивной повестки, которая у ребенка в голове, на позитивную.
Замминистра также добавил, что Минпросвещения со своей стороны готово поддержать МВД, которому подчиняются эти центры, методической помощью, кадровым обеспечением, готово подключиться к совместной работе, чтобы создать еще одну сетку точек правильного конструктивного воздействия на ребенка.
Ребенок с плюшевым медведем - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 08:12
В России проверят число детей, помещенных в организации для сирот
 
Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Общество
 
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