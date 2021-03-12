https://ria.ru/20210312/delo-1600879988.html

СК завел дело после захвата заложника в Северодвинске

СК завел дело после захвата заложника в Северодвинске

Следственный комитет завёл уголовное дело на мужчину, взявшего в заложники сотрудницу офиса микрозаймов в Северодвинске, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T09:59

2021-03-12T09:59

2021-03-12T10:08

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

северодвинск

происшествия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Следственный комитет завёл уголовное дело на мужчину, взявшего в заложники сотрудницу офиса микрозаймов в Северодвинске, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 54-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" частью 2 статьей 206 УК РФ (захват заложника, совершенный с применением оружия)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 11 марта подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в офисное помещение микрокредитной организации Северодвинска с обрезом охотничьего ружья. Он заблокировал входную дверь в помещение и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу организации, требуя сообщить ее руководству о необходимости прибыть в офис. Потерпевшей удалось нажать кнопку тревожной сигнализации.В ходе переговоров сотрудник управления Росгвардии убедил подозреваемого разрядить обрез, после чего последнего задержали и передали сотрудникам полиции.

северодвинск

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2021

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Кадры задержания захватившего заложницу в Северодвинске Кадры задержания захватившего заложницу в Северодвинске 2021-03-12T09:59 true PT1M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), видео, следственный комитет россии (ск рф), северодвинск, происшествия