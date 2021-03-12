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СК завел дело после захвата заложника в Северодвинске
СК завел дело после захвата заложника в Северодвинске
Следственный комитет завёл уголовное дело на мужчину, взявшего в заложники сотрудницу офиса микрозаймов в Северодвинске, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T09:59
2021-03-12T10:08
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
северодвинск
происшествия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Следственный комитет завёл уголовное дело на мужчину, взявшего в заложники сотрудницу офиса микрозаймов в Северодвинске, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 54-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" частью 2 статьей 206 УК РФ (захват заложника, совершенный с применением оружия)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 11 марта подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в офисное помещение микрокредитной организации Северодвинска с обрезом охотничьего ружья. Он заблокировал входную дверь в помещение и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу организации, требуя сообщить ее руководству о необходимости прибыть в офис. Потерпевшей удалось нажать кнопку тревожной сигнализации.В ходе переговоров сотрудник управления Росгвардии убедил подозреваемого разрядить обрез, после чего последнего задержали и передали сотрудникам полиции.
северодвинск
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
Кадры задержания захватившего заложницу в Северодвинске
Кадры задержания захватившего заложницу в Северодвинске
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), видео, следственный комитет россии (ск рф), северодвинск, происшествия
СК завел дело после захвата заложника в Северодвинске
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Следственный комитет завёл уголовное дело на мужчину, взявшего в заложники сотрудницу офиса микрозаймов в Северодвинске, сообщается на сайте СК РФ.
2021-03-12T09:59
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СК завел дело после захвата заложника в Северодвинске

09:59 12.03.2021 (обновлено: 10:08 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Николай Гернет / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у офиса микрозаймов в Северодвинске, где мужчина взял в заложники несколько человек
Сотрудники правоохранительных органов у офиса микрозаймов в Северодвинске, где мужчина взял в заложники несколько человек - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Николай Гернет
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Следственный комитет завёл уголовное дело на мужчину, взявшего в заложники сотрудницу офиса микрозаймов в Северодвинске, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 54-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" частью 2 статьей 206 УК РФ (захват заложника, совершенный с применением оружия)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 11 марта подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в офисное помещение микрокредитной организации Северодвинска с обрезом охотничьего ружья. Он заблокировал входную дверь в помещение и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу организации, требуя сообщить ее руководству о необходимости прибыть в офис. Потерпевшей удалось нажать кнопку тревожной сигнализации.
В ходе переговоров сотрудник управления Росгвардии убедил подозреваемого разрядить обрез, после чего последнего задержали и передали сотрудникам полиции.
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)СеверодвинскПроисшествия
 
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