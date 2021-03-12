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Эксперт: "четырехдневка" для женщин увеличит гендерное неравенство
Эксперт: "четырехдневка" для женщин увеличит гендерное неравенство
Введение четырёхдневной рабочей недели для женщин приведет к еще большему гендерному неравенству, так как сокращение рабочих часов неизбежно сократит уровень... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T07:10
2021-03-12T07:10
2021-03-12T07:10
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Введение четырёхдневной рабочей недели для женщин приведет к еще большему гендерному неравенству, так как сокращение рабочих часов неизбежно сократит уровень зарплат, разница между зарплатами мужчин и женщин может вырасти до 40%, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Наталья Емелина.Ранее сообщалось, что омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила сделать четырёхдневной рабочую неделю для женщин.По ее мнению, решать вопрос о четырехдневной рабочей неделе с гендерной позиции неправильно, так как это приведет к еще большему неравенству. В частности, сокращение часов работы для женщин неизбежно сократит их уровень заработной платы.Если же сокращение рабочей недели подразумевает сохранение прежнего уровня заработной платы женщин, то это, как правило, будет касаться базовой ставки, а не премий и надбавок. "Это решение резко увеличит гендерную дифференциацию в оплате труда между мужчинами и женщинами, и мы сделаем шаг назад к достижению гендерного равенства", - уточнила эксперт.На сегодняшний день, отметила Емелина, гендерный разрыв в почасовых заработных платах в среднем составляет 20%, в месячных – 30%. Расчеты показывают, что уменьшение количества рабочих часов приведет к разнице в месячных заработных платах между мужчинами и женщинами в 40%.Для компенсации этого разрыва женщины будут искать дополнительную работу, "разрываться" между двумя работами, что приведет к снижению производительности их труда, добавила эксперт.
https://ria.ru/20210311/zhenschiny-1600790573.html
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россия, общество
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Введение четырёхдневной рабочей недели для женщин приведет к еще большему гендерному неравенству, так как сокращение рабочих часов неизбежно сократит уровень зарплат, разница между зарплатами мужчин и женщин может вырасти до 40%, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Наталья Емелина.
Ранее сообщалось, что омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила сделать четырёхдневной рабочую неделю для женщин.
"Таких практик в мире нет, поскольку это закрепляет социальную роль женщины в домашнем хозяйстве, что неприемлемо в западных странах. Кроме того, это чистая дискриминация мужчин, что тоже не может быть поддержано развитыми странами", - пояснила Емелина.
По ее мнению, решать вопрос о четырехдневной рабочей неделе с гендерной позиции неправильно, так как это приведет к еще большему неравенству. В частности, сокращение часов работы для женщин неизбежно сократит их уровень заработной платы.
Если же сокращение рабочей недели подразумевает сохранение прежнего уровня заработной платы женщин, то это, как правило, будет касаться базовой ставки, а не премий и надбавок. "Это решение резко увеличит гендерную дифференциацию в оплате труда между мужчинами и женщинами, и мы сделаем шаг назад к достижению гендерного равенства", - уточнила эксперт.
На сегодняшний день, отметила Емелина, гендерный разрыв в почасовых заработных платах в среднем составляет 20%, в месячных – 30%. Расчеты показывают, что уменьшение количества рабочих часов приведет к разнице в месячных заработных платах между мужчинами и женщинами в 40%.
Для компенсации этого разрыва женщины будут искать дополнительную работу, "разрываться" между двумя работами, что приведет к снижению производительности их труда, добавила эксперт.