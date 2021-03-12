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Юрист научила, как предугадать банкротство банка
Юрист научила, как предугадать банкротство банка
Главный признак того, что банк испытывает серьезные сложности или не за горами его банкроство – отказ сотрудников открыть счет для физлица или принять его... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T02:17
2021-03-12T02:17
банкротство
экономика
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Главный признак того, что банк испытывает серьезные сложности или не за горами его банкроство – отказ сотрудников открыть счет для физлица или принять его деньги на вклад, рассказала агентству "Прайм" старший юрист юридического бюро "Падва и Эпштейн" Екатерина Штыкова.Как правило, сотрудники банка не говорят об этом напрямую, а объясняют другими причинами – техническими неполадками и т.п. Но, согласно закону, данные о банках, в отношении которых введен подобный запрет, публикуются на сайте Банка России, где доступны каждому. Если банк обещает доходность существенно выше, чем средняя по рынку, это означает, что ему очень нужны деньги, а, значит, есть серьезные финансовые проблемы. Следует изучить и прессу – не упоминается ли банк в контексте судебных разбирательств или предписаний со стороны Центробанка, советует Штыкова.
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банкротство, экономика

Юрист научила, как предугадать банкротство банка

02:17 12.03.2021
 
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comПустой кошелек
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Главный признак того, что банк испытывает серьезные сложности или не за горами его банкроство – отказ сотрудников открыть счет для физлица или принять его деньги на вклад, рассказала агентству "Прайм" старший юрист юридического бюро "Падва и Эпштейн" Екатерина Штыкова.
"Дело в том, что в тех случаях, когда Центробанк считает, что ситуация в банке создаёт реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, такому банку запрещают привлекать денежные средства от физических лиц", - уточняет эксперт.
Как правило, сотрудники банка не говорят об этом напрямую, а объясняют другими причинами – техническими неполадками и т.п. Но, согласно закону, данные о банках, в отношении которых введен подобный запрет, публикуются на сайте Банка России, где доступны каждому.
Если банк обещает доходность существенно выше, чем средняя по рынку, это означает, что ему очень нужны деньги, а, значит, есть серьезные финансовые проблемы. Следует изучить и прессу – не упоминается ли банк в контексте судебных разбирательств или предписаний со стороны Центробанка, советует Штыкова.
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