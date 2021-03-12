https://ria.ru/20210312/avtomobil-1600864540.html
Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
Прежде всего, лишиться собственного транспорта могут те, кто накопил большой долг по штрафам и злостно не выплачивает эти суммы. Эта мера будет последней – до... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T03:18
2021-03-12T03:18
2021-03-12T03:18
ольга сулим
авто
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Прежде всего, лишиться собственного транспорта могут те, кто накопил большой долг по штрафам и злостно не выплачивает эти суммы. Эта мера будет последней – до этого должник получает неоднократные предупреждения, рассказала агентству "Прайм" председатель коллеги адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим. По закону на уплату штрафа ГИБДД дается 60 дней, а за 10 суток со дня вручения или получения копии постановления его можно оспорить. Если за 70 дней штраф не выплачивают, дело передается в суд, который выносит решение. За уклонение от исполнения грозит двукратное увеличение суммы долга, административный арест или обязательные работы. Средства могут взыскивать со счетов должника. Если таковых нет, а общий размер штрафов превышает 30 тысяч рублей, приставы могут арестовать ваше имущество. Машину оставят должнику, но продать ее будет нельзя. Если же человек так и не погасит долг по постановлению, дело может дойти до изъятия и оценки автомобиля. Впоследствии его продадут, погасят долг, а разницу, если она останется, вернут бывшему владельцу, заключила Сулим.
https://ria.ru/20210124/shtraf-1594327153.html
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ольга сулим, авто
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости.
Прежде всего, лишиться собственного транспорта могут те, кто накопил большой долг по штрафам
и злостно не выплачивает эти суммы. Эта мера будет последней – до этого должник получает неоднократные предупреждения, рассказала агентству "Прайм"
председатель коллеги адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим
.
По закону на уплату штрафа ГИБДД дается 60 дней, а за 10 суток со дня вручения или получения копии постановления его можно оспорить. Если за 70 дней штраф не выплачивают, дело передается в суд, который выносит решение.
"После этого к делу неплательщика подключается служба судебных приставов: возбуждается исполнительное производство и применяются различные меры воздействия. Правда, неплательщику дается еще 5 дней на погашение штрафа", - отмечает адвокат.
За уклонение от исполнения грозит двукратное увеличение суммы долга, административный арест или обязательные работы. Средства могут взыскивать со счетов должника. Если таковых нет, а общий размер штрафов превышает 30 тысяч рублей, приставы могут арестовать ваше имущество. Машину оставят должнику, но продать ее будет нельзя.
Если же человек так и не погасит долг по постановлению, дело может дойти до изъятия и оценки автомобиля. Впоследствии его продадут, погасят долг, а разницу, если она останется, вернут бывшему владельцу, заключила Сулим.