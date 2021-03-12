https://ria.ru/20210312/avtomobil-1600864540.html

Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам

Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам

Прежде всего, лишиться собственного транспорта могут те, кто накопил большой долг по штрафам и злостно не выплачивает эти суммы. Эта мера будет последней – до... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T03:18

2021-03-12T03:18

2021-03-12T03:18

ольга сулим

авто

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Прежде всего, лишиться собственного транспорта могут те, кто накопил большой долг по штрафам и злостно не выплачивает эти суммы. Эта мера будет последней – до этого должник получает неоднократные предупреждения, рассказала агентству "Прайм" председатель коллеги адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим. По закону на уплату штрафа ГИБДД дается 60 дней, а за 10 суток со дня вручения или получения копии постановления его можно оспорить. Если за 70 дней штраф не выплачивают, дело передается в суд, который выносит решение. За уклонение от исполнения грозит двукратное увеличение суммы долга, административный арест или обязательные работы. Средства могут взыскивать со счетов должника. Если таковых нет, а общий размер штрафов превышает 30 тысяч рублей, приставы могут арестовать ваше имущество. Машину оставят должнику, но продать ее будет нельзя. Если же человек так и не погасит долг по постановлению, дело может дойти до изъятия и оценки автомобиля. Впоследствии его продадут, погасят долг, а разницу, если она останется, вернут бывшему владельцу, заключила Сулим.

https://ria.ru/20210124/shtraf-1594327153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга сулим, авто