https://ria.ru/20210312/astrazeneca-1600861950.html

ВОЗ отреагировала на отказ от вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС

ВОЗ отреагировала на отказ от вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС

Эксперты Всемирной организации здравоохранения изучают сообщения об отказе от использования вакцины компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза, заявил РИА... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T01:15

2021-03-12T01:15

2021-03-12T10:51

распространение коронавируса

astrazeneca

воз

евросоюз

в мире

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ГЕНУЯ, 12 мар — РИА Новости. Эксперты Всемирной организации здравоохранения изучают сообщения об отказе от использования вакцины компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза, заявил РИА Новости представитель ВОЗ.Ранее власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии препарата AstraZeneca из-за смерти привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой вакцинированной. Вслед за этим на такой шаг пошли Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.В четверг о приостановке использовании вакцины AstraZeneca из-за риска образования тромбов объявили власти Дании и Норвегии. В Италии запретили применение одной партии препарата.В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. Как подчеркивается в заявлении регулятора, пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарата заявил и сам производитель.Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

astrazeneca , воз, евросоюз, в мире