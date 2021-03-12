ВОЗ отреагировала на отказ от вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС
01:15 12.03.2021 (обновлено: 10:51 12.03.2021)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
ГЕНУЯ, 12 мар — РИА Новости. Эксперты Всемирной организации здравоохранения изучают сообщения об отказе от использования вакцины компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза, заявил РИА Новости представитель ВОЗ.
"Как только у ВОЗ появится полное понимание произошедшего, организация немедленно публично объявит о своих выводах или любых изменениях в текущих рекомендациях", — добавил собеседник агентства.
Ранее власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии препарата AstraZeneca из-за смерти привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой вакцинированной. Вслед за этим на такой шаг пошли Эстония, Литва, Люксембург и Латвия.
В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. Как подчеркивается в заявлении регулятора, пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарата заявил и сам производитель.
Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).